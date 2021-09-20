Настя Каменських і Любов Успенська заспівали дуетом в Києві (відео)

Настя Каменських виступила на концерті Любові Успенської в Києві / Фото: скриншот

Вчора Настя Каменських і Любов Успенська вперше виконали свою дуетну пісню "Ти ж не забыл" на українській сцені. Каменських з'явилася на концерті Любові Успенської в Києві в облягаючому чорній сукні. Образ доповнив яскравий макіяж.

Концерт російської співачки в Україні пройшов з аншлагом. Любов Успенська виконали свої найпопулярніші пісні. Зал вітав артистку стоячи.

Зараз Любов Успенська гастролює українськими містами. Співачка вже виступила в Дніпрі і Києві. Також концерти заплановані в Одесі, Херсоні та Запоріжжі.

Нагадаємо, в 2019 році Любов Успенська виступила в Києві з концертом, присвяченим її 65-річчя, де перед багатотисячним натовпом прихильників виконала пісню на українською "Бути без тебе". У столиці артистка також знімала кліп.

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