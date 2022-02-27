Не відпускайте ваших синів на вірну смерть! Настя Каменських звернулась до матерів з Білорусі та РФ

Настя Каменських звернулася до білоруських та російських матерів. / Фото: instagram.com/kamenskux

Вже четвертий день українські військові захищають нашу країну від російських загарбників. Тим часом українські зірки разом з усіма співвітчизниками переживають за країну та закликають до припинення війни.

У Instagram Настя Каменських опублікувала зворушливе відеозвернення. Співачка зі сльозами на очах закликала матерів з Білорусі та Росії не відпускати своїх синів на вірну смерть:

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Благаємо! Не відпускайте ваших дітей, ваших синів, на вірну смерть! Не відпускайте їх воювати проти людей України! Благаємо, давайте зупинимо цю війну! У нас, в Україні, смертельна ситуація! Не пускайте! Врятуйте і ваших дітей, і наших!, – заявила знаменитість.

Нещодавно Каменських публікувала ще одне відеозвернення, в якому закликала зірок російського шоубізу не просто писати пости з гештегом "Ні війні", а робити щось ще, адже одними публікаціями в соцмережах війну не зупинити!

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Також співачка показувала фоловерам у соцмережі низку полонених солдатів із РФ, яких затримали в Україні. Таким чином Настя відкривала очі на правду людям, які досі не вірять у війну:

Ті, хто вважає, що діти Росії на навчаннях, а не відправлені в Україну! Ті, хто думає, що Україна сама на себе напала! Ті, хто думає, що світ створюється такою ціною! Чи це ціна світу? Ні! Рятувати Україну не треба! Рятувати треба тих, хто не бачить цього! Ми, Україна, не хочемо цього! Ми хочемо миру! Ми хочемо спокою та добра в будь-якій країні світу! Ми – за мир!

Днями Потап закликав Росію припинити війну проти України. Також Дорофєєва попросила російських фанатів вплинути на ситуацію.