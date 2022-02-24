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Как страшно проснуться в новой реальности: DOROFEEVA просит российских фанатов повлиять на ситуацию

Ирина Майстренко Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня
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24 февраля, 16:40
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Певица Надя Дорофеева в инстаграм обратилась к поклонникам из России...
Певица обратилась к публике
Певица обратилась к публике / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Миллионы украинцев сейчас эпицентре событий: сегодня ночью Россия напала на Украину. Ситуация меняется с каждым часом.

Нет сейчас людей, которые бы не волновались за себя и судьбу страны. Певица Надя Дорофеева также, не скрывая эмоций, обратилась к своим подписчикам.

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В частности, она попросила своих слушателей из РФ повлиять на ситуацию.

СТРАШНО! Как страшно проснуться в новой реальности…в такой реальности!!! Как больно… Мы не хотели войны и не звали ее в свой дом! Мы хотим жить, любить и творить мирно! Нам не нужна война! Я никогда не делила аудиторию на города и страны, но сейчас... я надеюсь, вы слышите меня, россияне, моя аудитория, друзья и поклонники??? Только вместе мы сможем все это остановить! И я верю, что сможем!

Певица опубликовала эмоциональный пост
Певица опубликовала эмоциональный пост / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Артистка остается в Киеве и призывает всех сохранять спокойствие, насколько это возможно в этих условиях.

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Я остаюсь в Украине, в Киеве! Прошу всех сохранять спокойствие, не паниковать, держаться вместе и читать только официальные источники! И поддерживать друг друга как никогда!

Нападение РФ на Украину

Президент РФ сообщил о решении провести так называемую военную операцию на территории Донбасса. Он отметил, что "в планы РФ не входит оккупация Украины". Но утром 24 февраля жители многих городов Украины проснулись от звуков залпов. Обстрелы и взрывы слышны по всей территории Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о введении военного положения на всей территории страны. Верховная Рада поддержала введение военного положения на срочном заседании. Сегодня было объявлено о разрыве дипломатических отношений между Украиной и Российской Федерацией.

Тем временем украинские звезды записывают эмоциональные обращения в связи с ситуацией. Среди них: певец Иван Дорн, музыкант Дмитрий Шуров, певица Оля Полякова и многие другие.

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Также певица Тина Кароль молится в монастыре за мир в Украине.

Ирина Майстренко
Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня

Окончила факультет немецкого языка Киевского национального лингвистического университета. В журналистике с 2015 года, а с текстами в разных тематиках работаю более 12 лет. Интересуюсь музыкой, кино, модой, кулинарией, соцсетями и, конечно же, жизнью и творческими проявлениями знаменитостей. Работала выпускающим редактором и редактором ленты новостей в издании HOCHU.ua. К команде "Сегодня" присоединилась в январе 2022 года.

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Я себя чувствую украинцем, а только потом человеком, который вырос в Америке

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