Настя Каменських заспівала хіт Black Eyed Peas на підтримку України на Latin American Music Awards

Нагадаємо, українська співачка Настя Каменських, як й інші її колеги, продовжують виступати за кордоном, максимально привертаючи увагу всього світу до російської війни в Україні та допомагаючи збирати величезні суми грошей для наших людей. Сьогодні всі обговорюють поява NK на Latin American Music Awards.

В Instagram Latin American Music Awards анонсували появу Насті Каменських, яка, зазначимо, мріє підкорити Латинську Америку та вже робила для цього вражаючі музичні кроки у вигляді іспаномовного альбому та крутих кліпів. Але поки що для українських артистів особисті здобутки далеко не на першому місці.

Каменських в Instagram подякувала всім за можливість виступити та зі сцени закликати всіх до солідарності з Україною.

Цьогорічна @latinamas була присвячена світу і почалася з пісні "Where is the love", яка закликає до відновлення миру в Україні. Я дуже вдячна @blackeyedpeas, що цей трек сьогодні висловлював солідарність з Україною. За те, що ти @ iamwill співав "Pray for Ukraine". За те, що видатні @ozuna @cncomusic @princeroyce @sofiareyes @farruko @chiquis @tiagopzk @chesca @emiliamernes @mariabecerra приєднайся до цього виступу. Я неймовірно вдячна всім артистам, що приєдналися до цього виступу, вдячна організаторам премії за солідарність з Україною. Ви не уявляєте, наскільки це важливо для нас, українців!