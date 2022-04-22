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Сєдокова, Рева, Лорак: Катерина Осадча пояснила, в яких зірок потрібно забрати український паспорт

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
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22 квітня, 00:02
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Під час війни Росії проти України багато артистів показали хто є хто
Катя Осадча звернулася до зірок з українськими паспортами, які замовчують війну
Катя Осадча звернулася до зірок з українськими паспортами, які замовчують війну / Фото: instagram.com/kosadcha

Днями у Мережі опублікували перелік українських артистів, яким заборонили в'їзд до країни-агресорки на 50 років через те, що вони говорять правду. Після цього телеведуча Катерина Осадча вирішила звернутись до тих українських зірок, які живуть та працюють у РФ, але замовчують про кровопролиття на батьківщині, яке скоюють путінські солдати.

В Instagram Осадча опублікувала відео, в якому жорстко пройшлася по мовчазним зіркам з України.

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Ані Лорак, Регіна Тодоренко, Таїсія Повалій, Джиган, Олександр Рева, MARUV, Анна Сєдокова, Галина Безрук та інші знаменитості бояться сказати й слово про війну в Україні. Тим самим вони мовчазно підтримують кроваві дії Путіна.

Є ті українці, що обрали шлях мовчання. Ми до останнього вірили, що не існує таких грошей, не існує такої сили, яка б змусила мовчати українців про війну, про криваві злочини. Люди, що не знайшли в собі сили сказати, що країна, в якій вони зароблять гроші, вбиває їхніх батьків, друзів і близьких. Я давно збиралась записати це відео, але весь час чекала, що хтось з цих людей порушить мовчання і скаже своїй аудиторії правду про кровопролиття на їхній батьківщині, про звірства країни, де вони заробляють, але марно, – зазначила Осадча.

Телеведуча назвали таких зірок негідними мати український паспорт!

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Чи мають право ці українці називати себе українцями, коли їхній народ вбивають? Чи мають право вони користуватися українським паспортом, коли своїм мовчанням вони підтримують вбивство, катування, ґвалтування населення України? Вони не гідні бути громадянами нашої сильної, вільної і мужньої країни. Український паспорт потрібно заслужити, – додала Осадча.

Раніше ми писали, що російського стендап-коміка Нурлана Сабурова освистали на концерті в Лос-Анджелесі за мовчання про війну в Україні.

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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Я віддала б своє життя без сумнівів в обмін на тих, хто залишився в Маріуполі.

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