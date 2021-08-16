Настя Каменських виступила в Одесі перед поверненням Ані Лорак (фото, відео)

Настя Каменських виступила в Одесі / Фото: instagram.com/kamenskux

В Одесі триває "парад зірок" – після аншлагу Світлани Лободи в нічному клубі IBIZA запалювала Настя Каменських. Співачка та її гарячий балет весь вечір танцювали під найпопулярніші треки, а публіка підспівувала улюблениці.

На сцену NK вже традиційно вийшла в червоній сукні з корсетним верхом і сексуальними вирізами на стегнах, додавши до образу ботфорти.

NK виступила в Одесі / Фото: instagram.com/stories/shkodatom

Судячи з численних відео з концерту в соцмережах, найбільше фанати відривалися під пісню "Попа як у Кім".

Настя Каменських виступила в Одесі / Фото: instagram.com/stories/shkodatom

Дивіться відео з сольного концерту Насті Каменських в клубі IBIZA.

Нагадаємо, що вже сьогодні в Одесі відбудеться перший за кілька років концерт Ані Лорак в Україні. До того ж, співачка відіграє друге шоу на наступний день – 17 серпня.

Лорак обіцяє шанувальникам два незабутніх концерти в клубі ITAKA, а також готує для слухачів улюблені хіти українською.

8 серпня в клубі IBIZA виступив російський репер Баста, якому раніше був заборонений в'їзд в Україну.

Однак цієї весни він уже дав кілька концертів в різних містах нашої країни. У місті біля Чорного моря артист зібрав повний зал.

Дивіться, як у Києві протестували перед концертом Басти:

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