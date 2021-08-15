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Затримка на 3,5 години й промова про Україну: як Лобода виступила в Одесі (фото, відео)

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка
15 серпня, 08:40
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Співачка вперше за довгий час виступила в Україні. У 2017 році її шоу в Одесі зірвали, але вчорашній концерт все ж відбувся
Світлана Лобода виступила в Одесі
Світлана Лобода виступила в Одесі / Фото: instagram.com/lobodaofficial

Останніми роками Світлана Лобода виступала в Україні тільки на закритих вечірках і не афішувала це. Вся її діяльність зосереджена в Росії, де вона активно гастролює і отримує музичні премії.

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Цього літа співачка вирішила приїхати в Україну і виступити в Одесі, що у неї чудово вийшло. На концерті в клубі IBIZA всі квитки були розкуплені, незважаючи на їхню високу вартість.

Світлана Лобода в Одесі / Фото: instagram.com/lobodaofficial

Свєта дуже чекала на цей концерт і говорила, що скучила за своїми фанатам, з якими провела зустріч перед виступом.

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Світлана Лобода виступила в Одесі / Фото: instagram.com/lobodaofficial

Однак її шоу затрималося на 3,5 години. Зі сцени LOBODA дякувала всім шанувальників, які прийшли до неї на зустріч, заспівала для них свої хіти і змінила кілька нарядів.

Світлана Лобода в Одесі / Фото: instagram.com/lobodaofficial

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Вона зазначила, що рада і щаслива повернутися до Одеси – міста, в якому провела свою юність.

Концерт LOBODA в Одесі / Фото: instagram.com/stories/ibiza_beach_club

Співачка близько двох хвилин розповідала про те, що її коріння – в Україні, що тут живуть всі її близькі, і що не важливо, в якій країні вона виступає, потрібно пишатися, що вона (Лобода) "наша".

Концерт LOBODA в Одесі / Фото: instagram.com/stories/ibiza_beach_club
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У серпні Світлана Лобода приїхала до Києва презентувати свою нову пісню Allo. Вона відвідала кілька українських радіостанцій, дала інтерв'ю в шоу "Ранок з Україною" і випустила пісню українською.

Дивіться інтерв'ю LOBODA для телеканалу "Україна":

До речі в Одесі днями виступить Ані Лорак, яка, як і Лобода, живе і працює в Росії. На відміну від колеги по сцені, Лорак дасть одразу два концерти – 16 і 17 серпня.

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Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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Цитата дня

Я порівнюю себе не з дівчатками з глибинки, яким, звичайно, було важче, це очевидно. Я дивлюся на мультимільйонерів, які теж чиїсь сини і дочки. І в порівнянні з ними, я боролася за все сама, я всього досягла сама. І не можна це знецінювати тільки через моє прізвище. Якби його не було, я досягла б рівно того ж, може пізніше, але своє я забрала б.

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