Наталка Денисенко пояснила, як змінилися їхні з чоловіком стосунки, коли він став військовим

Наталка Денисенко розповіла про зміни у подружньому житті з Андрієм Федінчиком

Наталка Денисенко, яка присоромила російських колег-"мовчунів", зізналась, що їхні з чоловіком романтичні стосунки під час війни кардинально змінились.

У Instagram зірка "Кріпосної" пояснила, що в мирний час вона "завжди знаходила як і з чим доколупатися до чоловіка".

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Ми всі люди – не ідеальні! Але, на те ми і складаємось у пари, і саме ця людина нам припадає до душі не просто так. Ми всі вчителі і всі учні. І в коханні це проявляється якнайкраще, – поділилась акторка.

Наталка Денисенко та Андрій Федінчик

За словами Денисенко, ситуація в країні загострила почуття, зокрема і в коханні. Як додала кінозірка, через численні стресові ситуації всі навколо скинули маски, а деякі люди відкрили свої незнані раніше грані.

Коли мій чоловік став війcьковим, я усвідомила , що кожного дня його життю (як і тисячам життів наших захисників!) є загроза! Саме в цей момент і приходить розуміння, що немає нічого важливішого за життя! За те, щоб твоя людина була жива і щаслива! Неважливо де, з ким! Головне – життя!, – наголосила Денисенко.

Наталка Денисенко та Андрій Федінчик

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Артистка зауважила, що побутові дрібниці та недомовленості стали просто неважливі. За її словами, люди та їхні стосунки більше не будуть такими як раніше, бо тепер "ми дійсно знаємо, що є важливим і цінним".

Наталка Денисенко побажала всім українкам, щоб вони дочекалися своїх чоловіків живими і неушкодженими. Віримо, що так і буде! Перемога за нами!

Раніше Наталка Денисенко пояснила, за що українців спіткала війна.

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Нагадаємо, днями Андрій Федінчик отримав почесне звання заслуженого артиста України. Так як артист зараз захищає країну, то нагороду замість нього отримала його дружина.