Наталя Могилевська буде закривати огірки на зиму за відеорецептами

Наталя Могилевська буде закривати огірки на зиму / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Зірка вітчизняного шоу-бізнесу, співачка Наталія Могилевська в грандіозному шоу "З Днем народження, Україно!" виконає свої хіти "Я завелася" і "Відірватісь від землі". На знімальному майданчику артистка зізналася, чи любить вона поласувати консервованими овочами і чому саме віддає перевагу:

Я взагалі не дуже люблю вживати консервовані продукти, краще свіжі, тільки зірвані на городі. Намагаюся не вживати консервантів. Але, звичайно, час від часу хочеться поїсти консервованих огірків, адже це їжа дитинства.

І у зірки навіть з'явився рецепт ідеальних огірків, яким з нею поділилася подруга її мами. Для співачки навіть зняли відеоролик, щоб вона бачила все досконало, що і в якій кількості потрібно класти в банки:

А ще вона спеціально приготувала для мене одну баночку, як приклад. І ось я зі своєю помічницею буду закривати огірки за конкретним рецептом.

Нагадаємо, в масштабному шоу "З Днем народження, Україно!" глядачі каналу "Україна" також побачать вражаючі виступи таких артистів:

VERKA SERDUCHKA,

Олі Полякової,

Олега Винника,

NK,

MONATIK,

Макса Барських,

Павло Зібров,

TAYANNA,

Артема Пивоварова,

Анастасії Приходько,

Руслани,

ALEKSEEV,

Ірини Білик,

Олі Цибульської,

SLAVA KAMINSKA,

Арсена Мірзояна,

Lida Lee,

груп DZIDZIO,

KAZKA,

"ВВ",

"Беz обмеження",

Go A,

KADNAY.

Наталя Могилевська, яка стала зірковим капітаном шоу "Співають всі", зробила несподіване зізнання в ефірі телеканалу "Україна":

Раніше Могилевська влаштувала спокусливу фотосесію в сукні-сорочці.