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Фанати Корольової поскаржилися на її сина: "Занадто його багато!"

Інна Петрова Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні
25 грудня, 20:59
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Останнім часом Наташу Корольову важко побачити без сина. Здається, співачка проводить із ним увесь свій час
Фоловери Наташі Корольової втомилися від її сина
Фоловери Наташі Корольової втомилися від її сина / Фото: instagram.com/koroleva__star

Наташа Корольова хоч і проти, щоб її син будував кар'єру в шоу-бізнесі, все одно активно просуває сина у цій сфері.

19-річний Архіп Глушко навчався на факультеті сходознавства та вивчав японську мову, але нещодавно покинув московський ВНЗ і відтоді виступає зі своєю знаменитою мамою на сцені, знімається разом з нею у різних шоу на росТВ.

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В Instagram-профілі Корольової не багато спільних світлин із чоловіком Сергієм, зате знімків із сином набагато більше. Фоловери артистки вже встигли дорікнути їй з цього приводу після чергового посту з Архіпом.

Цього разу Корольова та її син знялися з новорічних образів для "У-Дачного чарту", який виходить на МУЗ-ТВ.

Наташа Корольова та її син Архіп
Наташа Корольова та її син Архіп / Фото: instagram.com/koroleva__star

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Виконавиця одягла червоний костюм та окуляри у червоній новорічній оправі. Її син убрався тигром – адже наступаючий 2022-й за східним календарем це рік Чорного Водяного Тигра.

Наталя Корольова з сином
Наталя Корольова з сином / Фото: instagram.com/koroleva__star

У коментарях підписники Наташі висловили своє невдоволення тим, що у її профілі надто багато світлин із сином.

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  • "А чоловік де?"

Скріншот: instagram.com/koroleva__star

  • "А ви з чоловіком тепер не фоткаєтеся? Ви як маня з ганею тепер, тягаєте його скрізь, стало просто дуже багато вашого сина"

    Скріншот: instagram.com/koroleva__star

    • "Що якось багато синка!"

    Скріншот: instagram.com/koroleva__star

    Нагадаємо, що раніше Наташу Корольову розкритикували за пісню "Желтые тюльпаны".

    Інна Петрова
    Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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