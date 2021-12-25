Фанати Корольової поскаржилися на її сина: "Занадто його багато!"

Наташа Корольова хоч і проти, щоб її син будував кар'єру в шоу-бізнесі, все одно активно просуває сина у цій сфері.
19-річний Архіп Глушко навчався на факультеті сходознавства та вивчав японську мову, але нещодавно покинув московський ВНЗ і відтоді виступає зі своєю знаменитою мамою на сцені, знімається разом з нею у різних шоу на росТВ.
В Instagram-профілі Корольової не багато спільних світлин із чоловіком Сергієм, зате знімків із сином набагато більше. Фоловери артистки вже встигли дорікнути їй з цього приводу після чергового посту з Архіпом.
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Цього разу Корольова та її син знялися з новорічних образів для "У-Дачного чарту", який виходить на МУЗ-ТВ.
Виконавиця одягла червоний костюм та окуляри у червоній новорічній оправі. Її син убрався тигром – адже наступаючий 2022-й за східним календарем це рік Чорного Водяного Тигра.
У коментарях підписники Наташі висловили своє невдоволення тим, що у її профілі надто багато світлин із сином.
- "А чоловік де?"
- "А ви з чоловіком тепер не фоткаєтеся? Ви як маня з ганею тепер, тягаєте його скрізь, стало просто дуже багато вашого сина"
- "Що якось багато синка!"
Нагадаємо, що раніше Наташу Корольову розкритикували за пісню "Желтые тюльпаны".