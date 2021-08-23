Наташа Корольова похвалилася подарунком чоловіка на честь річниці весілля: Це шедевр

Сергій Глушко написав новий портрет Наташі Корольової / Фото: instagram.com/koroleva__star

На честь річниці весілля пара влаштувала гуляння в своєму заміському будинку. А сьогодні співачка вирішила похвалитися подарунком чоловіка на річницю весілля. Тарзан написав портрет своєї дружини.

Наташа Корольова в Instagram опублікувала відео, на якому показала портрет. Співачка зазначила, що якийсь таємний шанувальник хотів би придбати цю роботу Тарзана.

Подарунок від чоловіка! Але є таємничий незнайомець, який хоче купити портрет за мільйон. Що робити? – підписала відео співачка.

Як зазначила артистка, портрет подарований чоловіком на бірюзове весілля цінний для неї. Однак, за словами співачки, вона подумає про його продаж після того, як проведе виставку робіт, написаних Тарзаном.

У коментарях багато хвалили чоловіка співачки і захоплювалися його новою роботою. Деякі ж сумніваються, що Тарзан сам написав портрет.

До слова, зараз чоловік Наташі Корольової малює портрети рідних і результати показує фанатам в Instagram. Нещодавно Тарзан написав портрет дружини до дня її народження. Спочатку в коментарях все хвалили його і зазначали, що він дуже добре малює. Але потім в Мережі почали сумніватися, що чоловік Корольової сам написав її портрет.

Сам Тарзан ніяк не коментує негативні коментарі, а просто продовжує публікувати свої роботи.

Які подарунки отримують зірки – дивіться в сюжеті:

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