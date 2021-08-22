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Корольова і Тарзан святкують 18-ту річницю весілля: Суперечки зробили нас сильнішими

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка
22 серпня, 16:35
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Наташа Корольова і Тарзан з розмахом відзначили бірюзове весілля. Зіркова пара влаштувала вечірку вдома. Наречений був у всьому білому, а наречена – в шортах і з короткою фатою
Наташа Корольова і Тарзан відсвяткували річницю весілля
Наташа Корольова і Тарзан відсвяткували річницю весілля / Фото: instagram.com/koroleva__star

У 2003 році Наташа Корольова вийшла заміж за Сергія Глушка (він же Тарзан). Їхнє весілля відбулося в Санкт-Петербурзі.

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І хоча в минулому році Тарзан зізнався у зраді, Корольова його пробачила і сьогодні подружжя відсвяткувало 18-ту річницю сімейного життя, влаштувавши вечірку в колі друзів.

Для свята Корольова обрала вбрання в блакитних тонах, щоб відповідати назві "бірюзове весілля", а Тарзан одягнувся у все біле.

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У соцмережі Корольова написала пост, в якому зазначила, що незважаючи на все погане, що сталося із нею та Сергієм, вони разом і люблять одне одного.

Ми й уявити не могли, скільки всього на нас чекає попереду: радісні дні, захоплюючі пригоди, торнадо і грози, злети і падіння, сварки і примирення – та все це зробило нас тільки сильнішими й ближчими, – написала співачка.

Корольова також опублікувала кілька світлин, щоб ближче показати вбрання чоловіка.

Сергій Глушко / Фото: instagram.com/stories/koroleva__star

Наташа Корольова і Тарзан відзначають річницю весілля / Фото: instagram.com/stories/koroleva__star
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Що відомо про зраду Тарзана, яку пробачила Корольова

У 2020 році Сергій Глушко заявив, що мав інтимний зв'язок з однією із дівчат, що гостювали в його домі за відсутності Корольової. Співак зазначив, що в той момент був під впливом "речовин", якими його "накачали".

Тарзан назвав себе "мужиком на 200%", якого "розвели" і він "повівся" на обман і провокацію "без будь-якої любові".

Пізніше одна з дівчат заявила про свою вагітність від Глушка. Чоловік Корольової на це відповів, що "не допускав того, щоб це (вагітність дівчини – прим. Ред) відбулося".

Як знаменитості ставляться до флірту, дивіться в сюжеті:

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Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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