Наташа Корольова в круїзі станцювала з циганами та посмакувала сосискою перед чужими чоловіками

Наташа Корольова виявилася любителькою рашистких круїзів
Тоді як мама та сестра мовчазної "Русалки" підтримують Україну, зірка 90-х відривається на повну. Корольова вказала на двері 20-річному синові з його коханою. А сама поїхала відриватися у річковий круїз Волгою.
Компанію їй склали світські левиці та олігархи країни-агресора. Корольова позувала фотографам, знімала та публікувала сторіз у своєму Instagram і запалювала на набережній Твері.
Після танців із циганським табором Наташа Корольова вирушила на вечерю. Вочевидь, навіть у багатіїв у Росії настали складні часи. Адже на столі, крім сосисок та варених яєць, нічого й не було.
Забувши про свою дієту, зіркова прихильниця "руського миру" досить відверто почала дегустацію.
Мені подобається ця сосиска. Баварська… Це того варте, – лише й встигла промовити співачка.
Відпрацьовувала відпочинок Корольова вже на палубі, відігравши скромний круїзний концерт без належного технічного райдера.
Нагадаємо, нещодавно Корольова опублікувала у соцмережах фотографії у спідній білизні. За що отримала шквал критики.