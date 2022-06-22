Наташа Корольова в круїзі станцювала з циганами та посмакувала сосискою перед чужими чоловіками

Наташа Корольова виявилася любителькою рашистких круїзів

Тоді як мама та сестра мовчазної "Русалки" підтримують Україну, зірка 90-х відривається на повну. Корольова вказала на двері 20-річному синові з його коханою. А сама поїхала відриватися у річковий круїз Волгою.

Наташа Корольова не згадує про війну в Україні та відвідує вечірки рашистів / Фото: Колаж: Сьогодні

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Компанію їй склали світські левиці та олігархи країни-агресора. Корольова позувала фотографам, знімала та публікувала сторіз у своєму Instagram і запалювала на набережній Твері.



Після танців із циганським табором Наташа Корольова вирушила на вечерю. Вочевидь, навіть у багатіїв у Росії настали складні часи. Адже на столі, крім сосисок та варених яєць, нічого й не було.

Світські застілля в Росії нині не ті. Скріншот: Youtube/korolevaru

Забувши про свою дієту, зіркова прихильниця "руського миру" досить відверто почала дегустацію.

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Наташу Корольову на елітному круїзі нагодували сосисками. Їй сподобалось / Фото: Колаж: Сьогодні

Мені подобається ця сосиска. Баварська… Це того варте, – лише й встигла промовити співачка.

Чоловікам у ділових костюмах дегустація Корольової припала до душі. Скріншот: Instagram/koroleva__star

Відпрацьовувала відпочинок Корольова вже на палубі, відігравши скромний круїзний концерт без належного технічного райдера.

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Нагадаємо, нещодавно Корольова опублікувала у соцмережах фотографії у спідній білизні. За що отримала шквал критики.