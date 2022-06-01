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Наташа Корольова відселила 20-річного сина та його наречену-стриптизерку жити в хрущовку

Христина Полякова Христина Полякова Редактор Зірки Сьогодні
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1 червня, 08:46
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Спочатку Архип Глушко та його дівчина (яка, як і Тарзан, стриптизерка) жили на горищі заміського будинку Корольової та її чоловіка-рашиста. Проте нещодавно закохані вирішила переїхати
Наташа Корольова розповіла, як зараз живе її 20-річний син
Наташа Корольова розповіла, як зараз живе її 20-річний син / Фото: Колаж: Сьогодні

Наташа Корольова, яка замовчує війну РФ проти України, завжди ставилась до свого єдиного сина з любов'ю та порозумінням. Вона прийняла його обраницю-стриптизерку на ім'я Мелісса. Також незважаючи на те, що публіка далеко не в захваті від вокальних даних хлопця, Корольова вперто намагається просунути його в шоубізі.

Відомо, що Архип Глушко з коханою жив у своїх батьків, але нещодавно у житті хлопця стався переломний момент – він змінив імідж та став самостійним. Наташа Корольова каже, що такі зміни пішли її спадкоємцю на користь.

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Самостійне життя синові однозначно пішло на користь. Коли ти при мамі з татом і все на блюдечку подають, розслабляєшся. А коли відповідаєш за себе сам, то до багатьох речей починаєш ставитись серйозніше, – розповіла Наташа Корольова в інтрев'ю росЗМІ.

Архіп Глушко та Наташа Корольова
Архіп Глушко та Наташа Корольова / Фото: Super.ru

Як поділилась артистка-"мовчунка" її син з нареченою зараз знімає однокімнатну квартиру на п'ятому поверсі в хрущовці. Напевно, Корольова втомилася терпіти невістку і тому вирішила відсилити парочку жити окремо.

Наш син знімає "однушку" в хрущовці без ліфта, на п'ятому поверсі. І це його повністю влаштовує. І нас із чоловіком теж. Ми всі починали з чогось дуже простого і потім поступово йшли сходами успіху вгору. Думаю, це правильно, – висловилась співачка.

Син Наташі Корольової і його дівчина
Син Наташі Корольової і його дівчина / Фото: instagram.com/melissa_foxs_

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За словами Корольової, Архип сам придивився собі квартиру. Але, платить за житло не він, а батьки.

Зрозуміло, що платимо за неї ми з Сергієм. Архіп ж студент, вивчає японську, закінчує другий курс. Відділення денне, так що в інституті син багато зайнятий. При цьому йому вдається підробити. Архіп дає уроки японської, має кілька учнів. Проте йому поки що не вистачає власних коштів на оренду житла, – зізналася Корольова.

Розбіжності у сім'ї Корольвої

У родині Наташі Корольвої складається цікава й скандальна ситуація. Сама співачка замовчує війну, а її чоловік просуває пропаганду. Тим часом мама та сестра, які живуть у США, активно підтримують Україну та навіть відписались від зятя-рашиста у соцмережах.

Зазначимо, що поки на батьківщині війна Корольова із сином відривалась на ювілеї Кіркорова в Москві. Також вона танцювала з Тарзаном у радянських костюмах на 9 травня.

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Христина Полякова
Христина Полякова Редактор Зірки Сьогодні

У журналістиці із 2016 року. Пишу про найактуальніші теми зі світу шоу-бізнесу та культури. Захоплююсь грою на барабанах та подорожами.

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