Не Єлизавета II: кому з королівської сім'ї намагалася наслідувати принцеса Діана

Двоюрідна сестра Єлизавети II була прикладом для наслідування принцеси Діани / Фото: Getty Images

Стосунки принцеси Діани з членами королівської сім'ї досі обговорюються в ЗМІ . Королівські експерти зазначають, мама принців Вільяма і Гаррі була в гарних стосунках з Єлизаветою II і принцом Філіпом . Але улюблениця британців хотіла бути схожою не на королеву, а на її двоюрідну сестру – принцесу Олександру Кентську. Про це пише Daily Star.

Тому що саме вона першою вибрала для себе роль "народної принцеси". Вона завжди відмінно виглядала на публіці, уточнювала, де знаходяться фотографи, люб'язно спілкувалася з ними і дозволяла зробити знімок, про який вони мріяли, – розповів біограф Хьюго Вікерс.

Принцеса Діана і Олександра Кентська / Фото: Getty Images

Принцеса Діана намагалася наслідувати не тільки публічну поведінку двоюрідною сестри Єлизавети II , а й брала до уваги її професійні якості.

Олександра Кентська нерідко заміняла Її Величність в міжнародних турах і офіційних зустрічах, вона присвятила своє життя монархії – займалася справами корони, патронувала масу організацій і фондів, приділяла час благодійності. Принцеса Діана хотіла бути схожою на неї , і багато в чому їй це вдалося, – зазначив біограф.

Олександра Кентська / Фото: Getty Images

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що BBC готується виплатити королівської сім'ї компенсацію в розмірі 1,5 мільйона доларів за обман під час інтерв'ю принцеси Діани.

На які знаки долі принцесі Діані було звернути увагу – дивіться в сюжеті:

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