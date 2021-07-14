Чому дочка Єлизавети II не любила принцесу Діану

Не всі члени королівської сім'ї любили принцесу Діану. Особливо дочка Єлизавети II принцеса Анна перебувала в дуже прохолодних стосунках з леді Ді. Як розповів письменник Річард Кей, дочці королеви не подобалася публічна діяльність Діани, а точніше її образ "народної принцеси". Про це пише Express.
Їй не подобалося, як вона виконувала свій обов'язок, і те, як вона використовувала ЗМІ для просування власного бренду. У Анни в той час був набагато більш традиційний підхід до монархії і королівського обов'язку. Через це в дочки королеви виникла сильна неприязнь до леді Ді , – розповів королівський письменник.
Не склалися стосунки у принцеси Анни і з Меган Маркл – вона не схвалювала обраницю принца Гаррі. Дочка королеви намагалася відрадити племінника від одруження з акторкою. Принцеса Анна боялася, що американка ніколи не зрозуміє і не прийме культурну спадщину Британії. У ЗМІ з'явилася інформація, що дружина принца Гаррі саме дочку Єлизавети II вважає расистом у королівській родині.
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Раніше в ЗМІ подейкували, що принцеса Анна може дати відверте інтерв'ю.