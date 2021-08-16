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Королівська родина отримає $ 1,5 млн за обман під час інтерв'ю принцеси Діани

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка
16 серпня, 12:21
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Сенсаційне інтерв'ю Діани Спенсер, яке вона дала в 1995 році і розповіла про життя в королівській родині, досі продовжують обговорювати
Королівська родина отримає компенсацію за скандальне інтерв'ю принцеси Діани BBC
Королівська родина отримає компенсацію за скандальне інтерв'ю принцеси Діани BBC / Фото: Getty Images

Саме тоді дружина принца Чарльза зізналася, як нещаслива в палаці і вперше розкрила правду про зраду чоловіка. Нещодавно стало відомо, що журналіст BBC підробив документи , щоб витягнути принцесу Діану на відверту розмову .

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Сам Мартін Башира, якого леді Ді дала то саме інтерв'ю, спростовує звинувачення. Проте BBC готується виплатити королівській родині компенсацію в розмірі 1,5 мільйона доларів.

Як пише The Sun , в цю суму входить і відсоток від тих доходів, які корпорація отримала на продажу прав на інтерв'ю принцеси Мартіну Баширу. Королівська родина віддасть ці гроші на благодійність.

Принцеса Діана під час того самого інтерв'ю
Принцеса Діана під час того самого інтерв'ю / Фото: Скріншот з YouTube

Скандальне інтерв'ю принцеси Діани BBC:

У 1995 році журналіст корпорації BBC Мартін Башира показав фальшиві виписки з банківських рахунків, які нібито свідчили, що королівське оточення в обмін на гроші розповідає про особисте життя принцеси пресі.

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Також він підживлював переконання леді Ді в невірності принца Чарльза . Журналіст говорив леді Ді про роман її чоловіка з нянею їхніх дітей Тігго Лег-Бурк, до якої вона ревнувала Чарльза. Він показав фальшиву довідку про те, що коханка Чарльза зробила аборт і говорив, що чоловік принцеси Діани таємно їде в подорожі з нянею дітей.

Принцеса Діана і Мартін Башира під час того самого інтерв'ю
Принцеса Діана і Мартін Башира під час того самого інтерв'ю / Фото: Instagram

У ЗМІ припускають, що саме довідка про аборт стала тією самою фінальною крапкою, після якої леді Ді зважилася на одкровення. Заяви Діани потрясли королівську родину, і наслідки сказаного переслідували її все життя до трагічної загибелі в 1997 році.

На які знаки долі принцесі Діані було звернути увагу – дивіться в сюжеті:

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Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

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Цитата дня

Я порівнюю себе не з дівчатками з глибинки, яким, звичайно, було важче, це очевидно. Я дивлюся на мультимільйонерів, які теж чиїсь сини і дочки. І в порівнянні з ними, я боролася за все сама, я всього досягла сама. І не можна це знецінювати тільки через моє прізвище. Якби його не було, я досягла б рівно того ж, може пізніше, але своє я забрала б.

Ксенія Собчак журналіст, ведуча
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