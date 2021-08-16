Королівська родина отримає $ 1,5 млн за обман під час інтерв'ю принцеси Діани

Сенсаційне інтерв'ю Діани Спенсер, яке вона дала в 1995 році і розповіла про життя в королівській родині, досі продовжують обговорювати

Королівська родина отримає компенсацію за скандальне інтерв'ю принцеси Діани BBC / Фото: Getty Images

Саме тоді дружина принца Чарльза зізналася, як нещаслива в палаці і вперше розкрила правду про зраду чоловіка. Нещодавно стало відомо, що журналіст BBC підробив документи , щоб витягнути принцесу Діану на відверту розмову .

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Сам Мартін Башира, якого леді Ді дала то саме інтерв'ю, спростовує звинувачення. Проте BBC готується виплатити королівській родині компенсацію в розмірі 1,5 мільйона доларів.

Як пише The Sun , в цю суму входить і відсоток від тих доходів, які корпорація отримала на продажу прав на інтерв'ю принцеси Мартіну Баширу. Королівська родина віддасть ці гроші на благодійність.

Принцеса Діана під час того самого інтерв'ю / Фото: Скріншот з YouTube

Скандальне інтерв'ю принцеси Діани BBC:

У 1995 році журналіст корпорації BBC Мартін Башира показав фальшиві виписки з банківських рахунків, які нібито свідчили, що королівське оточення в обмін на гроші розповідає про особисте життя принцеси пресі.

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Також він підживлював переконання леді Ді в невірності принца Чарльза . Журналіст говорив леді Ді про роман її чоловіка з нянею їхніх дітей Тігго Лег-Бурк, до якої вона ревнувала Чарльза. Він показав фальшиву довідку про те, що коханка Чарльза зробила аборт і говорив, що чоловік принцеси Діани таємно їде в подорожі з нянею дітей.

Принцеса Діана і Мартін Башира під час того самого інтерв'ю / Фото: Instagram

У ЗМІ припускають, що саме довідка про аборт стала тією самою фінальною крапкою, після якої леді Ді зважилася на одкровення. Заяви Діани потрясли королівську родину, і наслідки сказаного переслідували її все життя до трагічної загибелі в 1997 році.

На які знаки долі принцесі Діані було звернути увагу – дивіться в сюжеті:

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