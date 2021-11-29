Не Єлизавета II: з'ясувалося, хто в королівській родині непокоївся через колір шкіри дитини Меган і Гаррі

Принц Чарльз довів Меган Маркл до істерики питаннями про колір шкіри її дитини / Фото: Getty Images

І хоча Меган і Гаррі в інтерв'ю не називали жодних імен, у Мережі неодноразово писали, що це можуть бути принц Вільям або принц Чарльз. За інформацією письменника Крістофера Андерсена, Меган доводив до істерики своїми расистськими питаннями саме батько Гаррі.

У своїй книзі Андерсен описав розмову сина королеви та його дружини Каміли, яка відбулася 27 листопада 2017 року, в день оголошення про заручини принца Гаррі та Меган Маркл Page Six.

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Цікаво, як виглядатимуть їхні діти? Я маю на увазі, якого кольору може бути шкіра їхніх дітей, – цитує Чарльза письменник.

Принц Чарльз та принц Гаррі / Фото: Getty Images

Проте представник принца Чарльза заперечує написане Крістофером Андерсеном. В інтерв'ю британській газеті The Post він категорично заперечує, що спадкоємець престолу говорив таке.

Зазначимо, що і сам Андерсен не став стверджувати, що Чарльз – той самий неназваний представник королівської сім'ї, якого Гаррі та Меган звинуватили в расизмі під час їхнього шокуючого інтерв'ю з Опрою Вінфрі.

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Нагадаємо, цього літа шанувальники Меган Маркл накинулися на принца Вільяма після його заяви про расизм на Євро-2020.

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