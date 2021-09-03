Не вибачився, але шкодує: Оля Полякова відповіла, чим закінчився скандал з Меладзе

Оля Полякова/Валерій Меладзе / Фото: Скріншот з YouTube

Російський співак Валерій Меладзе, коментуючи історію зі скандалом навколо його брата Костянтина Меладзе, згадавши Ані Лорак та Олю Полякову, не надто позитивно висловився про останню.

Тоді Полякова записала відеозвернення, розгромивши Меладзе і поставила йому багато провокаційних запитань. Проте Валерій встиг приїхати до України, виступити на Atlas Weekend і знятися в телешоу.

Журналістка програми "Зірковий шлях", яка виходить на телеканалі "Україна", нещодавно поцікавилися у Полякової, чи вибачився Валерій Меладзе перед нею за ті свої слова.

Я чула, що він шкодує про те, що сказав. Мені передали, що він сказав одному з продюсерів, що він шкодує, але мені не телефонував, – зізналася Оля Полякова.

Співачка не виключає примирення з Меладзе, зазначаючи, що вони "і не сварилися".

Чому розгорівся скандал між Поляковою та Меладзе?

У липні Валерій Меладзе дав інтерв'ю Ксенії Собчак, в якому назвав Олю Полякову фріком в купальнику й короні. Цього було достатньо, аби українська співачка моментально відреагувала. Оля записала відеозвернення, в якому згадала Валерію, коли ж той скаже "хоч що-небудь про анексію Криму і агресію Росії на Донбасі". Полякова також додала, що Меладзе не може визнати гарасмент з боку його брата Костянтина, про який говорили все літо.

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