Пройшла без черги: в Києві людей не пустили на концерт Бочеллі, але Поляковій вдалося прорватися

Крім Володимира і Олени Зеленських, виступом Бочеллі в Маріїнському парку в Києві насолоджувалися українські депутати з подружжям, а також деякі українські знаменитості: прима-балерина Катерина Кухар та її чоловік прем'єр Національної опери Олександр Стоянов, гімнастка Лілія Подкопаєва і...Оля Полякова, яка прорвалася крізь розлючений натовп українців.
Раніше ми, до речі, публікували вітання українських знаменитостей з Днем Незалежності України.
Що сталося
Відповідне відео з Поляковою з'явилося в Telegram-каналі видання "Букви". На ролику видно, як артистка проривається крізь охорону з натовпу людей, які теж хотіли відвідати концерт.
До сих пір так і неясно, яка саме система пропуску діяла на концерті, адже охорона вимагала у відвідувачів "паперові запрошення", проте багато хто був упевнений, що концерт безкоштовний. Купівля квитків на концерт Бочеллі які раніше не анонсувалася.
Не виключено, що Оля Полякова була в списку запрошених гостей.
Що не так з концертом Бочеллі?
Як пише Суспільне, для організації концерту Андреа Бочеллі був причетний благодійний фонд ModernArtFoundation, який також виступив співорганізатором. Раніше в анонсі концерту повідомлялося, що кожен гість міг відвідати захід, зробивши благодійний внесок. Всі гроші підуть на реалізацію проєкту Центру сучасного мистецтва – музею Івана Марчука.
За словами очевидців, охорона не пускала людей на концерт, пояснюючи це тим, що вхід "не вільний, а за запрошеннями".
Як заявила мешканка Києва, яка намагалася потрапити на концерт, начальник охорони повідомив, що це "концерт для перших осіб країни".
August 24, 2 021
Раніше ми публікували список українських знаменитостей, які поки не отримали звання "Заслужених артистів України".