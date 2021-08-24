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Пройшла без черги: в Києві людей не пустили на концерт Бочеллі, але Поляковій вдалося прорватися

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Редакторка
24 серпня, 21:03
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На святковому концерті знаменитий італійський тенор Андреа Бочеллі виступив з Тіною Кароль, Джамалою та Людмилою Монастирською. На заході був присутній президент України з дружиною
Концерт Андреа Бочеллі в Києві пройшов зі скандалом
Концерт Андреа Бочеллі в Києві пройшов зі скандалом / Фото: instagram.com/zelenskiy_official

Крім Володимира і Олени Зеленських, виступом Бочеллі в Маріїнському парку в Києві насолоджувалися українські депутати з подружжям, а також деякі українські знаменитості: прима-балерина Катерина Кухар та її чоловік прем'єр Національної опери Олександр Стоянов, гімнастка Лілія Подкопаєва і...Оля Полякова, яка прорвалася крізь розлючений натовп українців.

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Раніше ми, до речі, публікували вітання українських знаменитостей з Днем Незалежності України.

Володимир і Олена Заленські на концерті Андреа Бочеллі в Києві
Володимир і Олена Заленські на концерті Андреа Бочеллі в Києві / Фото: instagram.com/zelenskiy_official

Що сталося

Відповідне відео з Поляковою з'явилося в Telegram-каналі видання "Букви". На ролику видно, як артистка проривається крізь охорону з натовпу людей, які теж хотіли відвідати концерт.

До сих пір так і неясно, яка саме система пропуску діяла на концерті, адже охорона вимагала у відвідувачів "паперові запрошення", проте багато хто був упевнений, що концерт безкоштовний. Купівля квитків на концерт Бочеллі які раніше не анонсувалася.

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Не виключено, що Оля Полякова була в списку запрошених гостей.

Що не так з концертом Бочеллі?

Як пише Суспільне, для організації концерту Андреа Бочеллі був причетний благодійний фонд ModernArtFoundation, який також виступив співорганізатором. Раніше в анонсі концерту повідомлялося, що кожен гість міг відвідати захід, зробивши благодійний внесок. Всі гроші підуть на реалізацію проєкту Центру сучасного мистецтва – музею Івана Марчука.

За словами очевидців, охорона не пускала людей на концерт, пояснюючи це тим, що вхід "не вільний, а за запрошеннями".

Як заявила мешканка Києва, яка намагалася потрапити на концерт, начальник охорони повідомив, що це "концерт для перших осіб країни".

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Раніше ми публікували список українських знаменитостей, які поки не отримали звання "Заслужених артистів України".

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Редакторка

Аня стежить за актуальними подіями в світі шоу-бізнесу, а також проводить ексклюзивні інтерв'ю з зірками. Має 3-річний досвід роботи в ЗМІ. Раніше працювала кореспондентом прес-служби Нового каналу. Закінчила Інститут міжнародних відносин НАУ. За фахом - аналітик консолідованої інформації, перекладач. Веде особистий блог про закулісся журналістики.

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