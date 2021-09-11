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Що подивитися: ТОП-5 фільмів до Дня українського кіно

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"
11 вересня, 16:26
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Щорічно в другу суботу вересня в Україні відзначають свято вітчизняного кінематографа – День українського кіно. Представляємо добірку фільмів, які точно не залишать вас байдужими
ТОП-5 українських фільмів, які можна подивитися вдома
ТОП-5 українських фільмів, які можна подивитися вдома

У сьогоднішній тематичній добірці від ведучого телеканалу "Україна" Максима Сікори – кримінал, війна, драма і навіть еротика.

"Острів любові", режисер Олег Бійма, 1995

Кадр з фільму "Острів любові"
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Справжнє українське поетичне багатосерійне кіно від "Укртелефільму". Це 10 різних оповідань з оригінальним сюжетом. В основі сценаріїв – еротичні сюжети з української літератури. Заінтриговані? Ми, зізнатися, теж.

"Межа", режисер Петер Беб'як 2017

Кадр з фільму "Межа"
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Україно-словацька стрічка, жанр якої можна визначити як класична кримінальна драма. У центрі сюжету – контрабандист з прикордонного з Україною словацького села, який за "винагороду" може перевезти або привести що і кого завгодно. Та злочинній ідилії настає кінець після того, як одного разу Словаччина стає частиною Шенгенської зони.

В несподіваному амплуа у фільмі представлений Станіслав Баклан. Він грає надзвичайно жорстокого кримінального боса з України. Окремо варто відзначити і саундтрек до фільму. Він просто не йде з голови після перегляду. Це – варіація популярної українсько-польсько-словацького патріотичної пісні "Гей, Соколи"

"Червоний", режисер Заза Буадзе 2017

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В основі сценарію – однойменний роман відомого українського автора Андрія Кокотюхи. Це історія про виживання бійця УПА в нелюдських реаліях радянського концтабору. На екрані ви побачите все, що очікуєте від вивіски: фактурного супергероя, карабаса-управляючого, любовний трикутник і багато екшену. Одним словом – варто перегляду.

"Донбас", режисер Сергій Лозниця, 2018

Розповідь на екрані можна було б сприймати як суцільний соціальний треш. І це було б дуже близько до істини, якби все показане не було українською реальністю.

Сергій Лозниця пропонує глядачеві зануритися в події на Доонеяяині та Луганщині зразка 2014 року. Глядачеві пропонують подивитися на те, що ми і так бачили, але з певною естетикою.

Стрічка "Донбас" стала відкриттям 71-го Каннського кінофестивалю і отримала приз за кращу режисуру в програмі "Особливий погляд".

"Ціна правди", режисер Агнешка Холланд, 2019

"Ціна правди" – це історія про валлійського репортера, який відправляється в Радянський Союз, щоб з'ясувати, що таке "більшовицьке економічне диво", але зіштовхується з жорстокою реальністю голоду в Україні. У фільмі знявся відомий американський актор Пітер Сарсгаард ( "Чудова сімка", "Джекі", "Лицар дня").

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Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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