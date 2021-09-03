Недопита вода, плащ, черевики: в Мережі виставили на продаж речі з весілля Моргенштерна

Невідомі продають в Мережі речі з весілля Моргенштерна / Фото: instagram.com/morgen_shtern, Telegram-канал Тільки нікому

Вочевидь, речі з весілля Моргенштерна і Ділари вирішив продати хтось з обслуговуючого персоналу на весіллі. За чиїсь туфлі, келихи молодят, недопиту пляшку з водою і плащ репера в Мережі просять чималі гроші.

Як повідомляє Telegram-канал "Только никому", в наявності: недопита пляшка води за 8 000 рублів, келихи нареченого і нареченої за пів мільйона, невідомо чиї чорні черевики за 200 тисяч. Найдорожчий лот – дощовик Алішера (справжнє ім'я репера) з биркою за 666 666 рублів.

Ціна за плащ явно обрана не випадково, адже Моргенштерн – фанат числа 666, у нього це на лобі написано (в прямому сенсі слова – у репера є таке татуювання).

Скріншот: Тільки нікому

А ось і фото пляшки з недопитою водою, а також чиїхось туфель. Імовірно, це взуття Моргенштерна.

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Скріншот: Тільки нікому

Весілля Моргенштерн зіграв 31 серпня в Москві. Репер вибрав "стиль 90-х" з дешевими костюмами, авто, конкурсами та фото в стилі "наречена на долоньці". Ведучою торжества була Ксенія Собчак. На святі також виступив Артур Пірожков (Олександр Ревва), з яким Моргенштерн раніше посварився на церемонії вручення премії МУЗ-ТВ.

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