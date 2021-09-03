Вийшов за дружину: дивіться нові фото з весілля Моргенштерна і Ділари

31 серпня російський репер Моргенштерн одружився на своїй коханій Діларі. Дівчина перша зробила Алішеру пропозицію. Він відповів "так" і одягнув весільну сукню

Моргенштерн поділився світлинами з весілля / Фото: instagram.com/morgen_shtern

Весілля Моргенштерна зрежисував Олег Боднарчук, який часто працює зі Світланою Лободою, а ще був режисером-постановником премії "Муз-ТВ".

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Через кілька днів після свята Алішер Моргенштерн поділився з підписниками весільними знімками. На кадрах репер зображений у весільній сукні – це був другий акт торжества на теплоході.

Моргенштерн у весільній сукні / Фото: instagram.com/morgen_shtern

Ділара з'явилася на публіці в чорному костюмі – в образі нареченого.

Моргенштерн і Ділара / Фото: instagram.com/morgen_shtern

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"Вийшов заміж за дружину", – підписав пост Моргенштерн.

Весілля Моргенштерна / Фото: instagram.com/morgen_shtern

А так виглядав весільний торт, який, за інформацією ЗМІ, приготували з конопляного борошна.

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Торт на весіллі Моргенштерна і Ділари / Фото: instagram.com/morgen_shtern

Моргенштерн стрибнув в торт. Сподіваємося, солодке все ж дісталося гостям.

Весілля Моргенштерна / Фото: instagram.com/morgen_shtern

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Моргенштерн витратив на своє весілля 18 мільйонів рублів, це близько 6,6 мільйона гривень і 245 тисяч доларів. Оренда теплохода Ріо-1 обійшлася реперу в 156 тисяч рублів, а виступ Артура Пирожкова коштував 4,3 мільйони рублів.

Ділара виїхала до Моргенштерна на коні – дивіться відео:

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