Вийшов за дружину: дивіться нові фото з весілля Моргенштерна і Ділари

Весілля Моргенштерна зрежисував Олег Боднарчук, який часто працює зі Світланою Лободою, а ще був режисером-постановником премії "Муз-ТВ".
Через кілька днів після свята Алішер Моргенштерн поділився з підписниками весільними знімками. На кадрах репер зображений у весільній сукні – це був другий акт торжества на теплоході.
Ділара з'явилася на публіці в чорному костюмі – в образі нареченого.
"Вийшов заміж за дружину", – підписав пост Моргенштерн.
А так виглядав весільний торт, який, за інформацією ЗМІ, приготували з конопляного борошна.
Моргенштерн стрибнув в торт. Сподіваємося, солодке все ж дісталося гостям.
Моргенштерн витратив на своє весілля 18 мільйонів рублів, це близько 6,6 мільйона гривень і 245 тисяч доларів. Оренда теплохода Ріо-1 обійшлася реперу в 156 тисяч рублів, а виступ Артура Пирожкова коштував 4,3 мільйони рублів.
Ділара виїхала до Моргенштерна на коні – дивіться відео:
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