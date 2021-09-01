Зірки
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
🇺🇸 Зеленський в США 🔔 Скільки коштує 1 вересня 🏅 Медальний залік Паралімпіади 💥 Загострення на Донбасі

Усі - на лінійку!

Алішер заплакав

Леді Ді у 10 фото

Що подивитися у кіно

Зізнання "татушки"

Співають всі
СЬОГОДНІ Зірки Зарубіжні

Весілля Моргенштерна зрежисував українець Олег Боднарчук

Даріна Алєксєєва Даріна Алєксєєва Редакторка
1 вересня, 17:06
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
В останній день літа епатажний російський репер Моргенштерн одружився зі своєю коханою, Ділар. Їхнє одруження безумовно увійде в число найбільш оригінальних зіркових весіль
Олег Боднарчук виступив режисером весілля Моргенштерна
Олег Боднарчук виступив режисером весілля Моргенштерна / Фото: instagram.com/olegbodnarchuk, instagram.com/influesii

Епічне весілля Моргенштерна, яке ще довго обговорюватимуть, було явно непросто організувати й одна лише команда репера тут би не впоралася. Як виявилося, тут була залучена "рука майстра" – українського режисера Олега Боднарчука, який співпрацював з Кіркоровим, Пугачовою, Лободою та іншими зірками естради.

Реклама

Telegram-каналу "Культурна Прачечна" Олег Боднарчук підтвердив, що дійсно зрежисував весілля Моргенштерна. Та й сам режисер "засвітився" на відео з заходу.

Олег Боднарчук був режисером весілля Моргенштерна
Олег Боднарчук був режисером весілля Моргенштерна / Фото: instagram.com/olegbodnarchuk, instagram.com/stories/mihazhilenkov

У своєму Instagram-акаунті Олег Боднарчук опублікував відео, зняте в розпал весілля.

Реклама

Що відомо про весілля Моргенштерна?

Головне дійство відбулося на величезному теплоході, який зустрічав гостей на набережній біля Москва-Сіті. Там Ділару і Моргенштерна зустріли цигани з піснями й танцями, після чого молодята з'їли коровай, запустили голубів в небо і разом з гостями сіли на теплохід. Серед запрошених були Настя Івлєєва, Даня Мілохін, Ксенія Собчак, яка виступила тамадою та інші зірки.

Дізнайтеся інші новини на тему:

Даріна Алєксєєва
Даріна Алєксєєва Редакторка

Автор текстів lifestyle-тематики і сценарист з досвідом роботи понад 5 років. Раніше працювала редактором сайту телеканалу "Україна", сценаристом відомих телевізійних проектів, кількох короткометражних фільмів. На даний момент допомагає читачам бути в курсі всіх головних подій у світі кіно і ТБ, пише про культурні події та розваги.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News
Все про зірок
Показати більше
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
SHOW MUST GO ON

Венеціанський кінофестиваль

1 — 11 вересня

Met Gala

13 вересня

Emmy Awards

19 cентября
Стартує Венеційський кінофестиваль
Найочікуваніші кінострічки
Дізнатися більше
Моргенштерн одружився. Як вам образи молодят?
Весілля серпня
Моргенштерн та Ділара розписалися
Ого!
Прем'єра вже у вересні
7 нових серіалів
Цікаво
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти