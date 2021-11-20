Йшов усім наперекір і підтримував Україну: яким запам'ятається Валерій Гаркалін

Валерій Гаркалін помер у віці 67 років. / Фото: Колаж: Сьогодні

Сьогодні всіх фанів сколихнула новина про те, що помер популярний російський актор Валерій Гаркалін. У зірки було ускладнення, яке спровокував коронавірус.

Гаркалін прожив 67 років. За цей час він здобув шалений успіх завдякі своєму акторському таланту та професійної майстерності. Він зіграв чимало комедійних, і не тільки, стрічок, а також підкорював театральну сцену.

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"Сьогодні" розповідають, чим запам'ятався Валерій Гаркалін та за щого його обожнюють глядачі.

З дитинства пішов наперекір батькам

Гаркалін народився у звичайні незаможній сім'ї. Його батьки після Другої світової війни перебралися із села до Москви. Валерій з'явився на світ не у пологовому будинку, а у робочому гуртожитку. Згодом його батьки, після народження доньки Марини, отримала кімнату в комуналці.

Щонеділі Валерій разом із молодшою на п'ять років сестрою ходили в будинок культури на дитячий сеанс кіно. Однак після закінчення фільму, майбутній актор залишався у приміщенні, ховався під сидінням та дивився фільми для дорослих.

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Актор досі перебуває у лікарні з ускладненнями після COVID-19 / Фото: Скріншот з YouTube

Влітку Валерій перебував у бабусі з дідусем у селі, де народився його батько. Однак місцеві товариші називали хлопчика дивакуватим, і все через те, що Валерій захоплювався акторством, любив читати, декламував епізоди вголос та заразливо сміявся.

Тому не дивно, що з малечку Гаркалін знав ким хоче бути. Проте батько вважав акторство "не чоловічою справою" і після школи відправив сина на завод працювати слюсарем.

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У 1973 році Валерій пішов служити в армію на два роки. Він описував той період не дуже втішно: "Охороняв безглузді парки техніки в місті Шадрінськ Курганської області, вони запам'яталися мені абсолютним кошмаром".

Після армій Гаркалін все ж таки вирішив наперекір батькам піти до театрального вишу. Спочатку йому відмовили через зовнішність (вважали її непідходящою для кіно), але потім його прийняли на факультет лялькового мистецтва. Спойлер: попереду на юнака чекало успішне майбутнє, про що він навіть не здогадувався.

Театральна кар'єра

У 1978 році Валерій закінчив училище після цього шість років працював у "Людях та ляльках" – театр був дуже популярний і об'їздив із гастролями весь СРСР.

Валерія Гаркаліна госпіталізували з COVID-19 / Фото: Instagram

До 2001 року Валерій служив у Театрі сатири. Цікаво, що спочатку режисер театру не зміг визначитися, до якого жанру краще залучити чоловіка (через його нестандартну зовнішність). Проте після декількох феєричних виступів Гаркалін безперечно став провідним та різноплановим артистом театру. Він мав успіх у авангардних, комедійних та навіть класичних постановках. "Ревізор", "Приборкання норовливої", "Шизофренія, як і було сказано" – це привід для гордості таланту Валерія Борисовича.

Фільмографія Валерія Гаркаліна

Артист почав зніматися у кіно з 1989 року. Його кінодебютом став кримінальний фільм Сергія Бодрова-старшого "Катала". Він блискуче зіграв головного героя – Олексія Грекова на прізвисько Грек, який заради порятунку коханої наважується на злочин.

Валерій Гаркалін у фільмі "Катала". / Фото: Скріншот з YouTube

У 1990-х вже популярний актор з'являвся у таких стрічках: "Іван Грозний", "Білий одяг" (фільм про радянських учених у тоталітарну епоху сталінізму), "Зона Любе", "Оберіг".

Але по-справжньому відомим у кіно Валерій Гаркалін став після виходу комедії "Ширлі-Мирлі". Артист майстерйно зіграв одразу чотирьох персонажів. Цікаво, що режисер стрічки сумнівався у виборі головного героя, однак Валерію вдалося переконати своїм талантом та блискуче впоратися з ролями.

Валерій Гаркалін на зйомках комедії "Ширлі-Мирлі". / Фото: Скріншот з YouTube

Також він грав у епізодах серіалу "Досьє детектива Дубровського", комедії "Конвалія срібляста" (той самий дивакуватий композитор-плагіатор) та фільмі-казці "Андерсен. Життя без кохання". В останньому проєкті актор з'явився у ролі принца Крістіана, який став королем Данії.

Були у портфоліо Гаркаліна і телесеріали. Він зіграв у проєктах "Дільниця" (робочий Суслевич, який став свідком злочину бригадира), "Моя прекрасна няня" (Ляпкін), "Хто в хаті господар?" (Офіціант Роберт).

Запам'ятався і його персонаж у серіалі "Між нами, дівчатками". Він був акомпаніатором із кумедним прізвищем Рябоконь, який боровся за серце літньої співачки Іраїди Кузнєцової.

Валерій Гаркалін у ролі Аркадія Рябоконя. / Фото: Скріншот з YouTube

Відзначимо, що для Валерія Гаркаліна театр завжди був на першому місці, а кіно ж для нього було просто хоббі, хоч і це зробило його популярним.

Підтримував Україну

Цікавий факт: у березні 2014 року разом з низкою інших діячів науки і культури висловив свою незгоду з політикою російської влади щодо України та Криму.Особисте життя Валерія Гаркаліна

Хоч і артист мав бурхливий темперамент, проте його особисте життя було прикладом справжньою вірності. Із майбутньою дружиною Катею Валерій познайомився ще у студентські роки у театрі. Жінка була старша за Гаркаліна на два роки і працювала педагогом. Між ними одразу спалахнуло почуття – вони почали зустрічатися, а згодом і жити разом. А після закінчення училища актор освідчився Каті.

Валерій Гаркалін із дружиною Катериною. / Фото: Legion-Media

Разом подружжя подолало чимоло труднощів – тривала відсутність дітей, тимчасові проблеми з алкоголем у Гаркаліна. Однак у 1983 році у подружжя нарешті народилася дочка Ніка. Цікаво, що Валерій дуже хотів дівчинку, тож він був на сьомому небі від щастя.

Дочка Валерія Гаркаліна також пов'язала життя з мистецтвом. / Фото: Legion-Media

Сім'я багато подорожувала і не шкодувала на це витрачати чимало грошей. Гаркалін завжди брав з собою Катю на гастролі за кордон – вони були просто не розлучні. Згодом донька Ніка пішла стопами батька і навчалася на театрального продюсера та мистецтвознавця, а у 2012 році подарувала внука Тимофія.

Чорна смуга у житті

У 2008 році актор вперше перебував на межі життя та смерті – він переніс великий інфаркт після гри у театрі. А за кілька місяців стався другий інфаркт, після якого його ледве вдалося врятувати.

Валерій Гаркалін після виходу з коми перебуває у тяжкому стані / Фото: YouTube

На тлі цих проблем Катя стала гірше почуватись, вона різко схудла, а її оптимізс погас. У 2009 році у неї діагностували невиліковну форму раку. У віці 57 роців коханої Гаркаліна не стало. Після трагеді актор видав книгу-мемуари, присвячену дружині – "Катенька".

Отже, як бачимо, Валерій Борисович – був неймовірно талановитим і харизматичним актором, який зміг підкорити мільйони глядачів як на сцені у театрі, так і у кіно. Його життя було дуже насиченим як яскравими, так і темними фарбами.

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