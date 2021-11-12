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Помер знаменитий письменник-сатирик Віктор Коклюшкін

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Керівник проєкту "Зірки" Сьогодні
12 листопада, 12:30
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Знаменитий радянський та російський письменник помер на 76-му році життя
Помер Віктор Коклюшкін
Помер Віктор Коклюшкін / Фото: Facebook

У віці 75 років пішов із життя письменник-сатирик та естрадний драматург Віктор Коклюшкін. Про це повідомляє телеканал "Росія-24".

Причина смерті письменника поки що не уточнюється.

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Віктор Коклюшкін помер у віці 75 років
Віктор Коклюшкін помер у віці 75 років / Фото: Скріншот з YouTube

Віктор Коклюшкін: коротка біографія

Віктор Михайлович Коклюшкін народився 1945 року в Москві. Перш ніж стати знаменитим письменником-сатириком, він змінив чимало професій. Протягом кількох років він працював старшим інженером з охорони та реставрації пам'яток історії та культури.

Свою літературну діяльність Віктор Михайлович почав у 1969 році. Тоді він публікував свої гумористичні оповідання у "Клубі 12 стільців" "Літературної газети" та у багатьох інших газетах та журналах.

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Він також став відомий завдяки своїм виступам на сцені з монологами. Оповідання його авторства колись виконували такі знамениті коміки, як Євген Петросян, Володимир Винокур, Єфім Шифрін, Клара Новікова, Олена Степаненко та інші.

Помер Віктор Коклюшкін – біографія письменника-сатирика
Помер Віктор Коклюшкін – біографія письменника-сатирика / Фото: Скріншот з YouTube

Коклюшкін став автором великої кількості п'єс та програм. Брав участь у таких передачах, як "Аншлаг", "Сміхопанорама", "Криве дзеркало" та багато інших.

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Був двічі одружений. У першому шлюбі народилася дочка Ельга, яка народила Віктору чотирьох онуків. У другому шлюбі народився син Ян.

До 2016 року Віктор був колумністом газети "Аргументи та факти".

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Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Керівник проєкту "Зірки" Сьогодні

Аня стежить за актуальними подіями в світі шоу-бізнесу, а також проводить ексклюзивні інтерв'ю з зірками. В журналістиці з 2017 року. Раніше працювала кореспондентом прес-служби Нового каналу. Закінчила Інститут міжнародних відносин НАУ. За фахом - аналітик консолідованої інформації, перекладач. Веде особистий блог про закулісся журналістики.

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