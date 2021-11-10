Зірки
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
Термінове засідання РНБО Термінове засідання РНБО ⚠ Кат Палич 🚫 Жорсткий карантин 🔥 Шева - тренер в Італії!

Безос vs Ді Капріо

Гра в кальмара 2

Новий Холостяк

Ротару та Крим

Шоу "Маска". Сезон 2

Хаєк і привиди
СЬОГОДНІ Зірки Зарубіжні

Померла відома радянська актриса Валентина Малявіна

Марина Григоренко Марина Григоренко Редакторка проєкту "Зірки"
10 листопада, 20:02
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
У віці 81 року актриса пішла з життя – це сталося 30 жовтня. Разом із широкою популярністю Малявінію довелося пережити багато важких моментів
Померла радянська актриса Валентина Малявіна
Померла радянська актриса Валентина Малявіна / Фото: Скріншот з YouTube

Незважаючи на те, що Валентина померла майже два тижні тому про це тільки зараз стало відомо від її першого чоловіка Олександра Збруєва.

Дуже я шкодую, що це не було оголошено відразу, не сказано, і тому люди за цей час не могли висловити якісь співчуття, – каже колишній чоловік актриси.

Останні роки життя Малявіна, яка майже повністю втратила зір, провела в будинку для людей похилого віку на околиці Москви. Іноді до неї приїжджали журналісти брати інтерв'ю, тоді Валентина була у гарному настрої, охоче відповідала на запитання та дякувала кореспондентам за увагу до неї.

Реклама
Назва

Актриса народилася 18 червня 1941 року у Москві. Відучившись у Театральному училищі, вона почала виступати в московських театрах і водночас знімалася в кіно. Серед найвідоміших картин за її участю – робота режисера Андрія Тарковського "Іванове дитинство", "Портрет Доріана Грея", "Король-олень".

Кар'єра Малявіної стрімко йшла вгору до жахливого інциденту – її чоловіка знайшли мертвим. Акторку відразу ж записали в підозрювані, але потім справу закрили. Через п'ять років розслідування знову розпочали, і Валентину визнали винною у смерті чоловіка. Після цього знаменитість кілька років провела у в'язниці. Після визволення актриса продовжила зніматися.

Читайте також:

Реклама

Марина Григоренко
Марина Григоренко Редакторка проєкту "Зірки"

Професія журналіста була цікава ще зі школи, тому закінчила Національний авіаційний університет з цієї ж спеціальності. Продовжую навчання журналістиці на магістратурі у КНУ ім. Т.Г. Шевченка. Під час навчання встигла попрацювати як стажист на Новому каналі та на «UA:Перший».

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Follow за ЗІРКИ
На кого підписатись
NK @kamenskux | 5.4 млн
NK @kamenskux | 5.4 млн
Оля Полякова @polyakovamusic | 2.4 млн
Оля Полякова @polyakovamusic | 2.4 млн
Монатік @monatik_official | 2.5 млн
Монатік @monatik_official | 2.5 млн
Тіна Кароль @tina_karol | 1.8 млн
Тіна Кароль @tina_karol | 1.8 млн
Олег Вінник @olegg.vynnyk | 964K
Олег Вінник @olegg.vynnyk | 964K
1/2
Цитата дня

Ми мали конфлікт з однією дуже впливовою людиною в Одесі. Стався інцидент

Світлана Лобода українська співачка
Відверті коментарі зірки
Вона сказала "ТАК"
Крістен Стюарт & Ділан Майєр
Як це було?
Сольник зірки
MARUV
13 листопада / 20:00
Головні концерти листопада
Be like Carrie Bradshow
Хочеш орендувати відому квартиру героїні
Скільки коштує житло у стилі Керрі
And Just Like That
Сара Дж Паркер для Vogue напередодні грудневої прем'єри
Розкішні фотки у стилі Керрі
Зірка 2000-х
Куди зникла співачка Лама
Дивитися інтерв'ю
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти