Померла відома радянська актриса Валентина Малявіна

У віці 81 року актриса пішла з життя – це сталося 30 жовтня. Разом із широкою популярністю Малявінію довелося пережити багато важких моментів

Померла радянська актриса Валентина Малявіна / Фото: Скріншот з YouTube

Незважаючи на те, що Валентина померла майже два тижні тому про це тільки зараз стало відомо від її першого чоловіка Олександра Збруєва.

Дуже я шкодую, що це не було оголошено відразу, не сказано, і тому люди за цей час не могли висловити якісь співчуття, – каже колишній чоловік актриси.

Останні роки життя Малявіна, яка майже повністю втратила зір, провела в будинку для людей похилого віку на околиці Москви. Іноді до неї приїжджали журналісти брати інтерв'ю, тоді Валентина була у гарному настрої, охоче відповідала на запитання та дякувала кореспондентам за увагу до неї.

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Актриса народилася 18 червня 1941 року у Москві. Відучившись у Театральному училищі, вона почала виступати в московських театрах і водночас знімалася в кіно. Серед найвідоміших картин за її участю – робота режисера Андрія Тарковського "Іванове дитинство", "Портрет Доріана Грея", "Король-олень".

Кар'єра Малявіної стрімко йшла вгору до жахливого інциденту – її чоловіка знайшли мертвим. Акторку відразу ж записали в підозрювані, але потім справу закрили. Через п'ять років розслідування знову розпочали, і Валентину визнали винною у смерті чоловіка. Після цього знаменитість кілька років провела у в'язниці. Після визволення актриса продовжила зніматися.

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