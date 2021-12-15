"Ненавиджу підлість": Слава Камінська прокоментувала стосунки з Вікторією Сміюхою

Слава Камінська прокоментувала конфлікт зі Сміюхою / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Популярна співачка SLAVA KAMINSKA, яка після скандалу НЕАНГЕЛІВ випустила новий трек, з'явилася у концерті-нагородженні найкращих пісень року "Музична платформа" у привабливому образі.

Зірка підібрала цікавий лук з яскраво-рожевого корсету, прикрашеного камінням, видовженого блейзера світло-рожевого кольору та довгої шовкової спідниці лавандового відтінку.

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Слава Камінська отримала нагороди на "Музичній платформі"

На сцені шоу артистка виконала свій хіт SLAVA BOGU, за який і здобула нагороду. А чи зустрічалася SLAVA KAMINSKA з колишньою партнеркою по гурту НЕАНГЕЛИ, співачкою VIKTORIA?

Дякувати Богу, я тепер вільна, – протягнула SLAVA KAMINSKA за лаштунками телеканалу "Україна". – Це все, що я можу сказати.

Зустрітися з ексколегою артистці не вдалося, адже їхні виступи були у різний час. Сама ж SLAVA KAMINSKA запевняє – бачити Вікторію вона не дуже хоче:

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Я ненавиджу підлість! Просто не сприймаю людей, які виїжджають за рахунок іншого. Але, звісно, кожному своє, – прокоментувала співачка.

Проте інші артисти та критики кажуть, що така поведінка співачок-початківців – звичайний піар для обох. А ось Камінська з таким переконанням погоджуватись не стала – має на це своє бачення.

Я планувала випускати альбом. Але через певні обставини довелося швидко записувати пісню "Абьюзер". Доробляла я її, перебуваючи в Арабських Еміратах – писала на телефон, зізналася SLAVA KAMINSKA.

Слава Камінська розповіла, як записувала пісню "Абьюзер"

У концерті-нагородженні "Музична платформа" також запалять: Оля Полякова, VERKA SERDUCHKA, MONATIK, LOBODA, DZIDZIO, Alekseev, Олександр Пономарьов, Артем Пивоваров, Наталія Могилевська, Павло Зібров, Ірина Білик, Сергій Мирон Трінчер, гурти АНТИТІЛА, KAZKA, KADNAY та багато інших.

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Дивіться масштабний концерт-нагородження "Музична платформа" в ніч із 31 грудня на 1 січня о 00:00 на телеканалі "Україна".

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