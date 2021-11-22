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Віка з НЕАНГЕЛІВ розповіла про рукоприкладство у гурті: Вирвала дуже багато волосся

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка проєкту "Зірки"
22 листопада, 12:00
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Вікторія Сміюха продовжує ділитися новими подробицями закулісного життя гурту НЕАНГЕЛИ
Віка Сміюха вперше розповіла про рукоприкладство у групі
Віка Сміюха вперше розповіла про рукоприкладство у групі / Фото: instagram.com/babaslavka, скриншот

Віка неодноразово зізнавалася, що вони зі Славою Камінською часто конфліктували. Проте раніше подробицями вона не поспішала ділитися. Але після скандалу, який розгорівся в Instagram , Віка вирішила більше розповісти про сварки з колегою.

Віка з НЕАНГЕЛІВ розповіла, як Слава Камінська піднімала на неї руку
Віка з НЕАНГЕЛІВ розповіла, як Слава Камінська піднімала на неї руку / Фото: instagram.com/neangely.official

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За словами співачки, Слава розпускала руки. Так один із випадків стався в автобусі, коли гурт їхав на корпоратив.

Вп'ялася мені у волосся і вирвала дуже багато волосся . Це страшно згадувати, бо десь тиждень боліла голова. І, на жаль, тоді я зрозуміла, що я боюся. Я боюся навіть засинати у автобусі. – Поділилася однією з історій Віка в інтерв'ю DOROTYE.

Як зазначила Сміюха, її колега просто шукала привід, щоб зачепити її. У ситуації з автобусом причиною конфлікту стало 15-хвилинне запізнення.

На запитання, чому стільки часу Віка мовчала про сварки та скандали у НЕАНГЕЛАХ, вона відповіла, що не хотіла шкодити іміджу гурту.

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Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка проєкту "Зірки"

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

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