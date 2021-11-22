Віка з НЕАНГЕЛІВ розповіла про рукоприкладство у гурті: Вирвала дуже багато волосся

Віка неодноразово зізнавалася, що вони зі Славою Камінською часто конфліктували. Проте раніше подробицями вона не поспішала ділитися. Але після скандалу, який розгорівся в Instagram , Віка вирішила більше розповісти про сварки з колегою.
За словами співачки, Слава розпускала руки. Так один із випадків стався в автобусі, коли гурт їхав на корпоратив.
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Вп'ялася мені у волосся і вирвала дуже багато волосся . Це страшно згадувати, бо десь тиждень боліла голова. І, на жаль, тоді я зрозуміла, що я боюся. Я боюся навіть засинати у автобусі. – Поділилася однією з історій Віка в інтерв'ю DOROTYE.
Як зазначила Сміюха, її колега просто шукала привід, щоб зачепити її. У ситуації з автобусом причиною конфлікту стало 15-хвилинне запізнення.
На запитання, чому стільки часу Віка мовчала про сварки та скандали у НЕАНГЕЛАХ, вона відповіла, що не хотіла шкодити іміджу гурту.
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