Несіть "Оскар"! Зірка "Скаженого весілля" смішно потролила Оксану Марченко

Актриса обстібала Оксану Марченко / Фото: скріншот

В ці дні телеведуча Оксана Марченко в центрі уваги. Нагадаємо, 12 квітня президент України опублікував новину про те, що СБУ затримала Віктора Медведчука під час спроби втечі. Після його дружина – телеведуча та новоспечена "паломниця" – Оксана Марченко записала звернення до Володимира Зеленського та президента Туреччини з вимогою звільнити її чоловіка.

Її звернення не залишило байдужими до українських зірок. Володимир Остапчук уже обстібав зірку, яку внесли до списку держзрадників, а тепер ділимося з вами актуальним роликом від української актриси та зірки фільму "Скажене весілля" – Інни Приходько, опублікованим на її сторінці у Facebook.

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Судячи з коментарів, нове відео Приходько публіці дуже сподобалося. Тепер Інну просять зробити пародію на прес-конференцію Марченко.

Оксана Марченко / скріншот

Також дивіться, як із роками змінювалася зовнішність Оксани Марченко.

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