Буремний шлях повертається! Netflix перезняв культовий серіал про підлітків (відео)

Кадри з тізера до серіалу "Буремний дух" (2 022) / Фото: Скріншот з YouTube

Після перезапуску культового підліткового серіалу "Пліткарка", стрімінговий сервіс Netflix взявся за інший популярний проєкт – "Буремний дух" і його мексиканський ремейк "Бунтівники". Мелодрама про життя учнів престижного коледжу на початку нульових об'єднала біля телеекранів мільйони глядачів з різних куточків світу і тепер повертається з новими персонажами та сюжетом.

У тізері, який Netflix опублікував на YouTube, підлітки в шкільній формі йдуть по школі та по черзі співають знамениту пісню Yo soy rebelde (на ісп. – "Я – бунтівний").

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Як відомо, в аргентинському і мексиканському серіалах були два музичних гурти – Erreway і RBD, які потім вийшли за рамки проєктів і гастролювали як справжні колективи. У перезапуску "Бунтівного духу" сюжет теж буде тісно переплітатися з музикою і вокально обдарованими студентами.

Про що серіал "Буремний дух"?

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У центрі історії оригінального серіалу "Бунтівний дух", який виходив на екрани у 2000-х – група підлітків з багатих сімей, які ходять в престижну школу-інтернат. Разом з ними вчаться і діти з бідніших сімей. Попри те, що всі діти різні, їх об'єднує прагнення до свободи та справедливості. Не схожі, на перший погляд, підлітки, об'єднуються заради загального захоплення і створюють музичний гурт.

Мексиканський ремейк під назвою "Бунтівники" виходив кількома роками пізніше – з 2004 по 2006 рік і теж став дуже популярним.

У новому перезапуску Netflix об'єднав обидва серіали "Буремний дух" і "Бунтівники".

Прем'єра запланована на 2022 рік.

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