7 серіалів – лауреатів "Еммі-2021", які варто подивитися, якщо ще не бачили

Минулої ночі в Лос-Анджелесі відбулася церемонія нагородження 73-ї премії "Еммі". Цього року проєкти стримінг-платформ Netflix і HBO зібрали понад сотню номінацій кожна

Глядачам премія "Еммі" допомагає залишатися в курсі головних серіальних новинок і дізнаватися, які з них дійсно варті уваги, адже нагороди присуджують найкращим з найкращих телепроєктів. Тому, якщо ви пропустили недавні релізи або просто шукаєте на вечір серіал, який буде гарантовано крутий, – для вас розповідаємо про головних лауреатів.

"Корона"

Премія "Еммі": найкращий драматичний серіал, найкращі актор і актриса другого плану (Тобаяс Мензіс і Джилліан Андерсон), найкращий сценарій драматичного серіалу (епізод War).

Вже протягом кількох років серіал від Netflix про історію правління королеви Єлизавети II захоплює серіаломанів в усьому світі. Серіал уже чотири рази номінували на "Еммі" як найкращу драму, і він нарешті отримав статуетку. Також неодноразово отримували нагороди актори і команда проєкту.

У четвертому сезоні серіалу "Корона" сюжет охоплює події кінця 70-80-х років минулого століття. Це було бурхливе десятиліття, коли жінка вперше була обрана прем'єр-міністром Великої Британії (її грає Джилліан Андерсон), тоді як шлюб спадкоємця престолу, принца Чарльза, наближався до краху. Роль його дружини принцеси Діани зіграла молода актриса Емма Коррін.

"Тед Лассо"

Премія "Еммі": найкращий комедійний серіал, найкращий актор у комедійному серіалі (Джейсон Судейкіс), найкращі актори другого плану (Бретт Голдстин і Ганна Веддінгем).

У центрі сюжету цього легкого, смішного і місцями дуже зворушливого серіалу – тренер з американського футболу Тед Лассо, який з особистих причин погоджується переїхати до Великої Британії. Тут він починає тренувати місцеву команду і відразу стикається з різницею в правилах гри, звичаях жителів і з проблемами в стосунках між самими гравцями. Команда ставиться до нового тренера вельми скептично і навіть з насмішкою, але поступово Теду Лассо, завдяки його природній чарівності, доброті й турботі про інших, вдається прихилити до себе людей.

"Хід королеви"

Премія "Еммі": за найкращий мінісеріал, найкращу режисуру мінісеріалу або фільму,найкращу операторську роботу.

Відлюдькувата дівчинка-вундеркінд Бет Гармон (Аня Тейлор-Джой), мати якої загинула в автокатастрофі, потрапляє до притулку і завдяки прибиральникові відкриває в собі талант до шахів. Разом з пристрастю до гри у Бет з'являється ще одне "захоплення" – дівчинка починає бути залежною від транквілізаторів, які щодня видають у притулку. Подорослішавши, героїня вирішує стати найуспішнішою в світі шахів, де домінують чоловіки.

Всього серіал здобув 11 премій "Еммі", і якщо ви пропустили цю серіальну новинку року, обов'язково подивіться.

"Хитрощі"

Премія "Еммі": найкращий сценарій комедійного серіалу (епізод There Is No Line), найкраща актриса комедійного серіалу (Джин Смарт).

За сюжетом, 70-річна Дебора Венс – стендаперка з Лас-Вегаса, розуміє, що втрачає колишню хватку і свою популярність в аудиторії. Їй потрібно не просто освіжити репертуар, а й поміняти свої погляди. Щоб врятувати кар'єру, Дебора погоджується співпрацювати з молодою комедіанткою і сценаристкою Авою, щоб "омолодити" свої виступи.

У головних ролях знялися Джин Смарт ("Стильна штучка", "Мейр із Істтауна") і Ганна Айнбіндер.

"Мейр із Істтауна"

Премія "Еммі": найкраща актриса в мінісеріалі (Кейт Вінслет), найкращі актор і актриса другого плану (Еван Пітерс і Джуліанна Ніколсон).

Життя в невеликому містечку штату Пенсильванія текло рівно і передбачувано, поки не сталося резонансне вбивство. Громадськість занепокоєна. Оскільки пошуки поліції не дають результату, розслідування доручено молодому детективу-жінці на ім'я Мері Шіен (Кейт Вінслет). Оскільки всі зусилля сконцентровані на розслідуванні, на особисте життя і проблеми у Мері майже немає сил і часу. Але їй доведеться знайти спосіб балансувати, щоб зберегти і сім'ю, і саму себе.

