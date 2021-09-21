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Режисер серіалу Хід королеви відмовився знімати продовження і засмутив фанатів

Даріна Алєксєєва Даріна Алєксєєва Редакторка розділу "Зірки"
21 вересня, 17:23
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Перший сезон серіалу "Хода королеви" вийшов у 2020 році та став найпопулярнішим мінісеріалом на Netflix. Історія шахістки-вундеркінга захопила серіаломанів по всьому світу
Скотт Френк, Аня Тейлор-Джон і продюсер Вільям Хорберг
Скотт Френк, Аня Тейлор-Джон і продюсер Вільям Хорберг / Фото: Getty Images

Днями серіал "Хід королеви увійшов до трійки тріумфаторів на премії "Еммі-2021". Шанувальники чекали новин про продовження історії, але виявилося, що режисер Скотт Френк не планує знімати другий сезон.

Як пише ScreenRant, під час церемонії нагородження "Еммі" Скотт Френк заявив, що продовження "Хода королеви" не буде, але вони з командою планують зняти нову історію з такою ж пристрастю. Попри те, що серіал отримав приголомшливий успіх, за словами режисера, другим сезоном вони можуть лише зіпсувати те, що вже показали.

Мені дуже шкода. Ненавиджу когось розчаровувати, але ні. Я відчуваю, що ми вже розповіли ту історію, яку хотіли, і я переживаю, дозвольте мені сказати інакше – я боюся, якщо ми спробуємо розповісти більше, то зіпсуємо то, що вже розповіли, – сказав режисер.

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Потім виконавчий продюсер серіалу Вільям Хорберг додав, що вони обов'язково продовжать працювати разом і спробують знайти іншу цікаву історію, яку розкажуть з тією ж пристрастю і командою артистів.

Абсолютно, – підтвердила виконавиця головної ролі Аня Тейлор-Джой.

Кадр з серіалу "Ферзевий гамбіт" ("Хід королеви")
Кадр з серіалу "Ферзевий гамбіт" ("Хід королеви") / Фото: Imdb.com

Серіал "Хід королеви" розповідає про юну Бет Хармон, яка потрапляє в дитячий будинок після загибелі матері й несподівано відкриває в собі талант до шахів. Перший сезон подивилися 62 мільйони глядачів, і проєкт отримав "Еммі" за найкращу режисуру, операторську роботу і як найкращий мінісеріал.

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Даріна Алєксєєва
Даріна Алєксєєва Редакторка розділу "Зірки"

Автор текстів lifestyle-тематики і сценарист з досвідом роботи понад 5 років. Раніше працювала редактором сайту телеканалу "Україна", сценаристом відомих телевізійних проектів, кількох короткометражних фільмів. На даний момент допомагає читачам бути в курсі всіх головних подій у світі кіно і ТБ, пише про культурні події та розваги.

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