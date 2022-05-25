Невже знову разом? Ксенія Мішина почала спілкуватись з Олександром Еллертом

Олександр Еллерт зв’язувався з Ксенією Мішиною після початку війни

Розставання Мішиної та Еллерта зробило справжній фурор в Мережі. Фанати парочки довго не могли відійти від такої шокуючої звістки. Що підштовхнуло їх на такий відчайдушний крок та хто проявив ініціативу – досі не відомо. Раніше акторка натякала на токсичність і абьюз у цьому романі. Але натякали так і залишились не підтвердженними.

Як з'ясувалось повномасштабна війна вплинула на стосунки Ксенії та Олександра – вони відновили спілкування. Щоправда, про роман не йдеться. Як розповіла акторка, трагедія, яка прийшла в нашу країну, підштовхнула її забути минулі образи та поновити спілкування з колишнім бойфрендом.

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Олександр Еллерт і Ксенія Мішина

Звичайно, у перший день війни (зв'язалася з Еллертом, – Ред.). "Де ви, що ви?". Усе забули! У такі моменти весь біль здається якимось єрундовим. Його взагалі не стає, коли біда такого масштабу. Ти забуваєш практично все, і перш за все (питаєш, – Ред.): "Як ти там?", "Ти живий?", "Що ти там робиш?". Щоб кожен з українців був здоровий, живий. Щось страшне відбувається в нашій країні, – поділилась Ксенія Мішина в інтерв'ю Аліні Доротюк для YouTube-каналу.

Окрім того, акторка зізналась, що досі носить на безіменному пальці обручку, яку отримала після проєкту "Холостячка".

Це моя каблучка, яку я постійно ношу. Та сама, після "Холостячки". Я її дуже люблю і постійно ношу, – пояснила зірка.

Скріншот з відео

Після початку війни Ксенія Мішина разом з 10-річним сином Платоном виїхала з Києва на Закарпаття. Зараз вони вже перебувають у Бельгії.

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Як поділилась кінозірка, рідний батько Платона, який одного разу спустив її зі сходів у театрі, під час війни теж пропонував свою допомогу. Втім, Ксенія не стала вдаватися до подробиць.

Ксенія Мішина з сином

Зараз це дуже складна для мене тема – після стількох років. Я колись розповім цю історію, вона просто неймовірна. Але не зараз. Зараз все це дуже незрозуміло. Але так, війна розкрила багато чого глибокого і дуже цікавого, – заявила Мішина.

Щодо стосунків з батьками, які проживають в анексованому Криму, Мішина каже – для неї це дуже складна, болюча та особиста тема. Акторка не готова поки це обговорювати. За її словами, "життя їх роз'єднало, поки що".

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До речі, нещодавно Ксенія Мішина попрощалась із крейсером "Москва" та Кримом.

Нагадаємо, у квітні у сина акторки був день народження. Тоді Ксенія Мішина побажала Платону жити у світі, де не треба буде воювати.