Без косметики: як Настя Каменських виглядає поза сценою (фото)

Настя Каменських показала себе без макіяжу / Фото: instagram.com/kamenskux

NK, яка нещодавно заспівала дуетом з Любов'ю Успенською, хамріялася про відпочинок. В Instagram вона поділилася архівними знімками, зробленими на пляжі серед пальм. Настя на них зображена в купальнику і панамі.

Зірки рідко з'являються перед своїми шанувальниками без макіяжу, та Каменських не з боязких. Ось і на цей раз співачка показала себе без мейку, без яскравого образу, такою, яка вона буває на відпочинку.

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Ранок в раю, – коротко підписала пост NK.

Щоб подивитися всі фото, свайпайте ліворуч:

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Від своїх фоловерів Настя Каменських отримала десятки компліментів. Та багато користувачів соцмережі не зрозуміли, чому зірка їсть буряк... Насправді ж це рожева пітахайя, вона ж Dragon fruit.

В цілому коментарі в Інстаграм NK дуже різні:

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"Настюша, ти еталон краси, але більше не худни"

Скріншот: instagram.com/kamenskux/

"Настя! А де ваш Шрек?" – натякають на кого?

Скріншот: instagram.com/kamenskux/

"Вау яка гарна"

"Вони крім як відпочивати ще щось вміють робити?"

Скріншот: instagram.com/kamenskux/

Іноді, дивлячись на коментарі під фотографіями зірок, розумієш, чому багато хто з них не часто спілкуються зі своєю аудиторією.

Раніше в інтерв'ю Каменських розповідала, що бачить багато безглуздих коментарів про себе в Мережі, серед них було те, що Настя "зробила" собі груди і ніс.

Співачка також зазначила, що фани постійно їй пишуть про дитину : "Найчастіше я вагітна для всіх. Я якась вже дуже багатодітна мати... Я розумію, що всім вже дуже б хотілося побачити дитинку мою, але, так би мовити, як всесвіт дасть".

Дивіться ексклюзивне інтерв'ю з Настею Каменських:

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