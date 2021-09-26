Як носити чорну сукню зі шкіри: приклад від Насті Каменських

Співачка одягла коротку сукню з довгими рукавами, яка повністю закриває верх, і робить акцент на ногах. Дивіться ідеальний лук від NK

Настя Каменських зачарувала підписників новим образом / Фото: instagram.com/kamenskux

Настя Каменських, яка нещодавно заспівала з Любов'ю Успенською на її концерті, показала фоловерам ідеальний аутфіт на осінь. Чорна сукня підкреслила об'ємні форми NK, що створює одночасно лаконічний і сексуальний образ.

Знімками Каменських поділилася в Instagram-профілі, повідомивши, що "Пантера повернулася".

Реклама

Щоб подивитися всі фото, свайпайте ліворуч:

Реклама

Підписники Насті розщедрилися на компліменти в коментарях:

"Шикарні стегна"

"Красива"

Скріншот: instagram.com/kamenskux

Реклама

"Оце жінка"

"Богиня"

Скріншот: instagram.com/kamenskux

"Нереально шикарна"

Скріншот: instagram.com/kamenskux

Нещодавно співачка Любов Успенська дала сольний концерт в Києві, який пройшов з аншлагом. Після виступу вона заглянула в гості до Потапа та Насті Каменських.

За столом вони співали українські пісні "Черемшина", "Пісня про рушник". Відео зі зіркових посиденьок з'явилося в фан-акаунті Каменських.

Дивіться ексклюзивне інтерв'ю з Настею Каменських:

Ще новини на тему: