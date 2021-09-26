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Як носити чорну сукню зі шкіри: приклад від Насті Каменських

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"
26 вересня, 11:17
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Співачка одягла коротку сукню з довгими рукавами, яка повністю закриває верх, і робить акцент на ногах. Дивіться ідеальний лук від NK
Настя Каменських зачарувала підписників новим образом
Настя Каменських зачарувала підписників новим образом / Фото: instagram.com/kamenskux

Настя Каменських, яка нещодавно заспівала з Любов'ю Успенською на її концерті, показала фоловерам ідеальний аутфіт на осінь. Чорна сукня підкреслила об'ємні форми NK, що створює одночасно лаконічний і сексуальний образ.

Знімками Каменських поділилася в Instagram-профілі, повідомивши, що "Пантера повернулася".

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Щоб подивитися всі фото, свайпайте ліворуч:

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Підписники Насті розщедрилися на компліменти в коментарях:

  • "Шикарні стегна"
  • "Красива"

Скріншот: instagram.com/kamenskux
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  • "Оце жінка"
  • "Богиня"

Скріншот: instagram.com/kamenskux

  • "Нереально шикарна"

Скріншот: instagram.com/kamenskux

Нещодавно співачка Любов Успенська дала сольний концерт в Києві, який пройшов з аншлагом. Після виступу вона заглянула в гості до Потапа та Насті Каменських.

За столом вони співали українські пісні "Черемшина", "Пісня про рушник". Відео зі зіркових посиденьок з'явилося в фан-акаунті Каменських.

Дивіться ексклюзивне інтерв'ю з Настею Каменських:

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Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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