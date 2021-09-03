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Настя Каменських вийшла на сцену в сукні, яке ледь прикриває груди (фото)

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"
3 вересня, 09:52
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Співачка змінила червону корсетну сукню на значно коротшу і відвертішу. Дивіться, яким вбранням тепер буде вражати NK
Настя Каменських зачарувала публіку в чорному міні
Настя Каменських зачарувала публіку в чорному міні / Фото: Скріншот з YouTube, instagram.com/demi3os

Багато користувачів Instagram писали Насті Каменських про те, що їй потрібно перевдягнутися. Нібито на всіх концертах вона виступає тільки в одній сукні. Прислухалася до фанів NK або ж сама вирішила заманити образ, та нещодавно вона показала ще більш гарячий лук.

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Співачка обрала для своїх яскравих виступів сексуальну коротку сукню з глибоким декольте, срібними вставками і бахромою.

Настя Каменських / Скріншот з YouTube

Аутфіт NK доповнила ботфортами і яскравим мейком. Танцівниці з її балету теж одяглися в схожі вбрання, щоб разом із Каменських мати гармонійний вигляд.

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Настя Каменських на концерті / Фото: instagram.com/demi3os

Раніше NK виступала в червоній корсетній сукні.

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А також в такому ось чорному вбранні в сітку.

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Нещодавно Настя Каменських розповіла, що у неї був режим харчування, тренувань за графіком і дуже вимогливе ставлення до самої себе.

Коли її об'єми зменшувалися, кілограми йшли, то вона була задоволена собою. Але як тільки з'являвся +1 см або навіть +0,5 кг – вона починала себе жорстко критикувати.

Тепер, за словами співачки, її ставлення до тіла змінилося – вона поступово знайшла баланс між чорним і білим, між заборонами та дозволами.

Я щаслива від того, що змінююся. Внутрішньо і зовні. Не знаю, як буде завтра, але сьогодні кожну зміну я зустрічаю з любов'ю, прийняттям і вдячністю. Це мій досвід і мій вибір. Я щаслива, що вибираю бути різною, – каже NK.

Дивіться ексклюзивне інтерв'ю з Настею Каменських:

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Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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