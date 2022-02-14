Нічого не соромиться: Волочкова виставила у Мережу відверту світлину з лазні

Анастасія Волочкова виставила в Мережі голе фото / Фото: instagram.com/volochkova_art
Поки всі обговорюють особисте життя Анастасії Волочкової, адже нещодавно стало відомо, що вона повернулася до колишнього коханця, балерина публікує провокаційні кадри.
Здавалося б, чим ще може здивувати 46-річна зірка? Волочкова щоразу доводить, що її підписникм ще багато чого не бачили.
Знімок із лазні прима-балерина застигла в Instastories. Вона додала короткий підпис: "Світіння серця".
Хто автор фотографії – залишається загадкою. Ймовірно, це новий обранець Волочкової, котрих вона змінює досить часто.
Романи балерини завжди активно обговорювалися у ЗМІ. Раніше Анастасія Волочкова зустрічалася із заможними чоловіками: олігархом Сулейманом Керімовим, бізнесменом В'ячеславом Лейбманом, нафтовиком Бахтіяром Салімовим.
Нещодавно вона помирилася із колишнім на ім'я Олег. Анастасія зустрічалася з ним протягом 10 місяців. Пара то розлучалася, то сходилася. Балерина довгий час приховувала обличчя свого обранця.
Після цього вона зв'язалася з Сергієм Кузнєцовим, якого розшукують в Україні.