Нічого не соромиться: Волочкова виставила у Мережу відверту світлину з лазні

Анастасія Волочкова виставила в Мережі голе фото / Фото: instagram.com/volochkova_art

Поки всі обговорюють особисте життя Анастасії Волочкової, адже нещодавно стало відомо, що вона повернулася до колишнього коханця, балерина публікує провокаційні кадри.

Здавалося б, чим ще може здивувати 46-річна зірка? Волочкова щоразу доводить, що її підписникм ще багато чого не бачили.

Знімок із лазні прима-балерина застигла в Instastories. Вона додала короткий підпис: "Світіння серця".

Анастасія Волочкова показала оголену себе на фото / Фото: instagram.com/volochkova_art

Хто автор фотографії – залишається загадкою. Ймовірно, це новий обранець Волочкової, котрих вона змінює досить часто.

Романи балерини завжди активно обговорювалися у ЗМІ. Раніше Анастасія Волочкова зустрічалася із заможними чоловіками: олігархом Сулейманом Керімовим, бізнесменом В'ячеславом Лейбманом, нафтовиком Бахтіяром Салімовим.

Анастасія Волочкова та Олег / Фото: instagram.com/volochkova_art

Нещодавно вона помирилася із колишнім на ім'я Олег. Анастасія зустрічалася з ним протягом 10 місяців. Пара то розлучалася, то сходилася. Балерина довгий час приховувала обличчя свого обранця.

Після цього вона зв'язалася з Сергієм Кузнєцовим, якого розшукують в Україні.