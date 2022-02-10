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Колишній хлопець Волочкової, якого розшукують в Україні, висловився про повернення балерини до Олега

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
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10 лютого, 13:53
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Екс-коханий Анастасії Волочкової банщик Сергій Кузнєцов розповів, що думає про повернення артистки балету в обійми до колишнього Олега
Сергій Кузнєцов прокоментував повернення Волочкової до колишнього
Сергій Кузнєцов прокоментував повернення Волочкової до колишнього / Фото: instagram.com/volochkova_art

Анастасія Волочкова не перестає дивувати, як стрімко змінюються події в її особистому житті. Тільки недавно вона сумувала від розлучення з Сергієм, і ось уже помирилася з колишнім Олегом .

Кузнєцов, як і всі передплатники балерини, вже знає про любовне примирення Волочкової. Але, як зізнався Сергій у коментарі StarHit, його така поведінка колишньої коханої не хвилює.

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Без коментарів. Не спілкувався з нею після розлучення і не буду. Ця людина для мене закрита, – заявив Кузнєцов.

Сергій, як і раніше, не хоче розповідати, що ж стало причиною його розставання з балериною. Кузнєцов запевняє, що не хоче негативно вплинути на життя Волочкової.

Мені не хотілося б обливати брудом Анастасію. У неї і так вистачає. Єдине хочу сказати, що будь-який чоловік і батько, що поважає себе, не пробачить те, що вона зробила. Стосунків у нас немає і не буде, – заявив у своєму коментарі Кузнєцов.

Але поки що Анастасії добре і в обіймах свого вже не колишнього бойфренда Олега. Про Сергія на своїй сторінці в Instagram балетна діва намагається і не згадувати. А щоб фанати не турбували її розпитуваннями та критикою, вона закрила коментарі.

Нагадаємо, що романів у житті відомої балерини було чимало і всі вони були оточені великою кількістю пліток та скандалів.

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Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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