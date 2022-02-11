Анастасія Волочкова повернулася до колишнього через гонорар

Днями російська балерина здивувала передплатників, опублікувавши спільні фото з колишнім коханцем Олегом

Стали відомі нові подробиці про возз'єднання Анастасії Волочкової та Олега / Фото: Скриншот из видео

Схоже, ще невдовзі перестануть обговорювати особисте життя Анастасії Волочкової. З чуток, балерина повернулася до колишнього Олега не через велике кохання , а тому що їй потрібно відпрацювати гонорар за зйомки в одному із ток-шоу

Як пише kp.ru, спочатку Волочкова мала з'явитися на зйомках разом із Сергієм Кузнєцовим, який перебуває в українському розшуку. Але пара розійшлася. Ініціатором став Сергій. Він не хоче розповідати, що стало причиною розставання. Кузнєцов запевняє, що він не хоче негативно вплинути на життя Волочкової.

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Балерина вирішили рятувати ситуацію, відновивши стосунки з тим самим Олегом, якого вже добре знає публіка. Зазначається, що нова програма з балериною та її бойфрендом незабаром вийде в ефір.

Сергій Кузнєцов прокоментував повернення Волочкової до колишнього / Фото: instagram.com/volochkova_art

Сама Волочкова ніяких чуток не коментує. Раніше вона зазначила, що їй вдається зберігатися добрі стосунки з усіма своїми колишніми. А з тим Олегом вони навіть після розставання продовжували спілкуватися.

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Нагадаємо, Анастасія зустрічалася із Олегом протягом 10 місяців. Пара то розлучалася, то мирилася. Балерина довгий час приховувала обличчя свого обранця. Вона показувала його тінь, то руки в кадрі.

Після розлучення з коханим торік балерина заявила, що Олег "дуже ревнивий і запальний". Як стверджував Волочкова, обранці сприймав її скоріше "як кумира", бо давно стежив за її творчістю.

Раніше ми згадували найгучніші романи Анастасії Волочкової.