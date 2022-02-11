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Анастасія Волочкова повернулася до колишнього через гонорар

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні
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11 лютого, 11:05
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Днями російська балерина здивувала передплатників, опублікувавши спільні фото з колишнім коханцем Олегом
Стали відомі нові подробиці про возз'єднання Анастасії Волочкової та Олега
Стали відомі нові подробиці про возз'єднання Анастасії Волочкової та Олега / Фото: Скриншот из видео

Схоже, ще невдовзі перестануть обговорювати особисте життя Анастасії Волочкової. З чуток, балерина повернулася до колишнього Олега не через велике кохання , а тому що їй потрібно відпрацювати гонорар за зйомки в одному із ток-шоу

Як пише kp.ru, спочатку Волочкова мала з'явитися на зйомках разом із Сергієм Кузнєцовим, який перебуває в українському розшуку. Але пара розійшлася. Ініціатором став Сергій. Він не хоче розповідати, що стало причиною розставання. Кузнєцов запевняє, що він не хоче негативно вплинути на життя Волочкової.

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Балерина вирішили рятувати ситуацію, відновивши стосунки з тим самим Олегом, якого вже добре знає публіка. Зазначається, що нова програма з балериною та її бойфрендом незабаром вийде в ефір.

Сергій Кузнєцов прокоментував повернення Волочкової до колишнього
Сергій Кузнєцов прокоментував повернення Волочкової до колишнього / Фото: instagram.com/volochkova_art

Сама Волочкова ніяких чуток не коментує. Раніше вона зазначила, що їй вдається зберігатися добрі стосунки з усіма своїми колишніми. А з тим Олегом вони навіть після розставання продовжували спілкуватися.

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Нагадаємо, Анастасія зустрічалася із Олегом протягом 10 місяців. Пара то розлучалася, то мирилася. Балерина довгий час приховувала обличчя свого обранця. Вона показувала його тінь, то руки в кадрі.
Після розлучення з коханим торік балерина заявила, що Олег "дуже ревнивий і запальний". Як стверджував Волочкова, обранці сприймав її скоріше "як кумира", бо давно стежив за її творчістю.

Раніше ми згадували найгучніші романи Анастасії Волочкової.

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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