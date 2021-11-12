Як знімали смертельно небезпечні сцени Гри в кальмара (фото)

Творці нашумішого проєкту показали закулісся серіалу. / Фото: Колаж: Сьогодні
І поки всі в очікуванні другого сезону проєкту, про що офіційно заявив режисер, стрімінговий сервіс Netflix вирішив потішити глядачів і показати бекстейдж зі зйомок.
Творці проєкту у Twitter показали, як насправді створювалися смертельні та небезпечні сцени "Гри в кальмара" за участі головних героїв.
Відповідний ролик про закулісся створення проєкту поділили на дві частини: до спецефектів та після.
Так, можна побачити, як в сцені з велетенською лялькою знімальний майданчик огородили високими стінами, а актори падали на спеціальні матраци. Це допомагало їм не травмуватися під час відпрацювання небезпечних рухів.
Усі падіння гравців з високих декорацій були зняті з використанням спеціального оснащення та страхувальних засобів.
Наприклад, у сцені перетягування канату, програвшу команду знизу ловив надутий батут. А у епізоді про скляні клітинки, програвших учасників підіймали на канатах.
Відзначимо, що у ролику дуже помітно, як сильно відрізняється оригінальна зйомка від відредагованої версіїї, яку вже випускали в ефір. Монтаж все-таки додав кадрам більшої драматичності та інтригованості.
Дивіться трейлер першого сезону "Гри в кальмара", щоб бути в курсі кіноновин:
Чому серіал досяг масшатбного світового успіху?
Не дивина, що сюжети з іграми на виживання завжди були цікаві для глядача. Але на відміну від героїв американської трилогії "Голодні ігри", де вони фактично повинні вступити в гру, герої "Гри в кальмара" – добровільно йдуть на це заради грошей.
Також глядачів захопила доволі проста ідея серіалу – на що готові люди, щоб отримати бажане.
Ще один секрет успіху – серіалі постійно тримає в напрузі, спонукаючи глядача продовжувати дивитися за цими моторошними іграми на виживання.
Також відзначимо і симпатію до акторів, які виглядають зовсім не як ікони екрану або зірки Голлівуду, а як звичайні люди, яких ми могли б зустріти в реальному житті. Це і подобається кіноманам.
Якщо ви забули про сюжет "Гри в кальмара" можете його згадати за посиланням.
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