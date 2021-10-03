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Гра в кальмара – південнокорейський хіт Netflix про ігри на виживання. Чому серіал такий популярний?

Даріна Алєксєєва Даріна Алєксєєва Редакторка розділу "Зірки"
3 жовтня, 16:49
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У вересні на Netflix вийшов новий південнокорейський серіал "Гра в кальмара", який незабаром викликав величезний ажіотаж. Об'єднавши в собі трилер, бойовик і пригоди, прямо зараз проєкт лідирує за всіма рейтингами
Кадр із серіалу "Гра в кальмара"
Кадр із серіалу "Гра в кальмара" / Фото: themoviedb.org

Усього за кілька днів після прем'єри "Гра в кальмара" прикувала увагу серіаломанів з усього світу, ставши справжнім феноменом на Netflix. Схожий на американську трилогію "Голодні ігри", де теж в центрі сюжету гра на виживання, південнокорейський проєкт з рейтингом 18+ став предметом бурхливих обговорень в Мережі. У чомусь це можна пояснити успіхом таких хітів, як "Паразити" і "Потяг в Пусан", після яких увага до південнокорейського кінематографа дійсно виросла.

Про що розповідається в серіалі та чим він такий хороший, що глядачі не можуть відірватися від екранів – розповідаємо.

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Сюжет "Гри в кальмара"

Дія сюжету розгортається в сучасній Південній Кореї, де, як усім відомо, є значна проблема з соціальною нерівністю і безробіттям.

У центрі історії – бідний безробітний батько Сон Кі Хун, чия дочка зовсім скоро полетить з матір'ю і вітчимом в США. Одного разу він отримує візитку від незнайомого чоловіка, який пропонує йому піти на авантюру і зіграти в особливу гру з шансом виграти хорошу суму. Після чергової невдачі, Сон вирішує зателефонувати за номером. Герой приходить в вказане місце, сідає у фургон і засинає від газу, який раптово починає розпорошуватися.

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"Гра в кальмара" – став новим хітом на Netflix
"Гра в кальмара" – став новим хітом на Netflix / Фото: Скріншот з YouTube

Приходить в себе Сон вже у величезному приміщенні, одягнений в спортивний костюм з міткою "456". Поруч з ним 455 таких же, як він людей, які бажають зіграти в гру, щоб отримати гроші. У кожного з них – невиплачені кредити, спорожнілі банківські рахунки та бідність в реальному житті. Тут – вони мають шанс виграти та заробити.

Разом з 456 азартними гравцями опиняються і люди в рожевих костюмах – співробітники, які займатимуться усім процесом гри.

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Гравцям повідомляють, що протягом наступних шести днів вони зіграють в шість простих дитячих ігор. Одна з таких, перетягування каната, тільки в такій ситуації у гравців немає права на помилку, оскільки програш буде дорівнювати смертельному результату.

Кадр із серіалу "Гра в кальмара"
Кадр із серіалу "Гра в кальмара" / Фото: themoviedb.org

Чому "Гра в кальмара" такий популярний?

Серіал об'єднав в собі елементи декількох успішних хітів США, Європи та Південної Кореї. Наприклад, трилогія "Голодні ігри", що вийшла в 2012 році, окупила себе в прокаті в кілька десятків разів. Сюжети з іграми на виживання завжди були цікавими для глядача. Але на відміну від американської серії фільмів, де Кітніс Евердін фактично доводиться вступити в гру, герої "Ігри в кальмара" добровільно йдуть на це заради грошей.

Ще одним популярним серіалом в подібному жанрі став "Паперовий будинок" – іспанська драма, яка теж виходить на Netflix. Свого часу серіал побив усі рейтинги, хоча в центрі історії там пограбування.

Кадр із серіалу "Гра в кальмара"
Кадр із серіалу "Гра в кальмара" / Фото: themoviedb.org

В основі "Гри в кальмара" досить проста ідея, яка раніше вже була показана в "Паразитах" – на що будуть готові люди, щоб отримати бажане і заробити.

Ще один секрет успіху – серіал постійно тримає в напрузі, спонукаючи глядача продовжувати дивитися за цими моторошними іграми на виживання. Як би це жорстоко не було, глядачі все одно обирають своїх фаворитів і переживають за них, щоб вони виграли.

Що ще багатьом подобається в серіалі – це актори, які виглядають зовсім не як ікони екрану або зірки Голлівуду, а звичайні люди, яких ми могли б зустріти в реальному житті.

"Гра в кальмара" може отримати продовження
"Гра в кальмара" може отримати продовження / Фото: Netflix

Чи буде 2-й сезон "Гри в кальмара"?

Виходячи з фіналу першого сезону серіалу і його величезної популярності, продовження здається неминучим. Однак у творця шоу, Хван До-хека, поки що немає конкретних продуманих сюжетних ліній для продовження. За його словами, якщо другий сезон і створюватиметься, то йому знадобиться вже ціла команда сценаристів і декількох режисерів.

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Даріна Алєксєєва
Даріна Алєксєєва Редакторка розділу "Зірки"

Автор текстів lifestyle-тематики і сценарист з досвідом роботи понад 5 років. Раніше працювала редактором сайту телеканалу "Україна", сценаристом відомих телевізійних проектів, кількох короткометражних фільмів. На даний момент допомагає читачам бути в курсі всіх головних подій у світі кіно і ТБ, пише про культурні події та розваги.

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