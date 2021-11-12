Как снимали смертельно опасные сцены Игры в кальмара (фото)

Создатели нашумевшего проекта показали закулисье сериала. / Фото: Коллаж: Сегодня
И пока все в ожидании второго сезона проекта, о чем официально заявил режиссер, стриминговый сервис Netflix решил порадовать зрителей и показать бэкстейдж со съемок.
Создатели проекта в Twitter показали, как действительно создавались смертельные и опасные сцены "Игры в кальмара" с участием главных героев.
Соответствующий ролик о закулисье создания проекта разделили на две части: до спецэффектов и после.
Так, можно увидеть, как в сцене с гигантской куклой съемочную площадку огородили высокими стенами, а актеры падали на специальные матрасы. Это помогало им не травмироваться при отработке опасных движений.
Все падения игроков с высоких декораций были сняты с использованием специального оборудования и страховочных средств.
Например, в сцене перетягивания каната, проигравшую команду снизу ловил надутый батут. А в эпизоде о стеклянных клетках, проигравших участников поднимали на канатах.
Отметим, что в ролике заметно, как сильно отличается оригинальная съемка от отредактированной версии, которую уже выпускали в эфир. Монтаж все-таки придал кадрам большую драматичность и интригованность.
Смотрите трейлер первого сезона "Игры в кальмара", чтобы быть в курсе киноновостей:
Почему сериал добился масштабного мирового успеха?
Не удивительно, что сюжеты с играми на выживание всегда были интересны зрителю. Но в отличие от героев американской трилогии "Голодные игры", где они фактически должны вступить в игру, герои "Игры в кальмара" – добровольно идут на это ради денег.
Также зрителей увлекла довольно простая идея сериала – на что готовы люди, чтобы получить желаемое.
Еще один секрет успеха – сериале постоянно держит в напряжении, побуждая зрителя продолжать смотреть за этими жуткими играми на выживание.
Также отметим и симпатию к актерам, которые выглядят отнюдь не как иконы экрана или звезды Голливуда, а как обычные люди, которых мы могли бы встретить в реальной жизни. Это и нравится киноманам.
Если вы забыли сюжет "Игры в кальмара" можете его вспомнить за ссылкой .
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