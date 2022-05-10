Микита Пресняков влаштував вечірку на дачі Алли Пугачової, яка виїхала в Ізраїль

Микита Пресняков вирішив погуляти з друзями у розкішному маєтку / Фото: Pinterest, instagram.com/npresnyakov

Приблизно два місяці тому Алла Пугачова разом з Масимом Галкіним та дітьми Гаррі та Лізою виїхали з країни-агресорки. І найближчим часом подружжя не збирається повертатись назад. Ба більше, у росЗМІ поширили інформацію, ніби пара продаватиме свій розкішний замок у селі Грязь.

Втім, окрім замку, у Алли Пугачової ще є дача на Істрі, яку вона нібито подарувала Микиті Преснякову на весілля.

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Дача Алли Пугачової на Істрі / Фото: Pinterest

Як пишуть російські ЗМІ, Пресняков-молодший багато часу проводить у тому розкішному маєтку. Днями він вирішив організувати там мінівечірку. Його 25-річна дружина Альона Краснова в Instagram поділилась частиною бенкету.

За мир у всьому світі – сказав тост один з гостей.

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Хто саме був присутній на вечірці – невідомо. Але, як видно, стіл був накритий на сім осіб. Ймовірно, пара покликала в гості найкращих друзів.

На ролику можна помітити красивий інтер'єр будинку. Гості зібрались у великому залі, де висить кришталева велика люстра та є розкішні декорації.

Раніше син Христини Орбакайте зізнавався, що він взяв на себе всі турботи щодо утримання заміського будинку Примадонни. Ба більше, він за власний рахунок робить там ремонт.

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Микита неодноразово влаштовував на дачі тусовки. Так, 30-річний музикант святкував вже там свій день народження та Новий рік.

До речі, нещодавно у Мережі з'явилась інформація про те, що Алла Пугачова продаватиме в Ізраїлі зброю.

Нагадаємо, Максим Галкін одним із перших засудив війну в Україні та дії російської влади. Через це 45-річний шоумен втратив низку контрактів та виїхав разом з сім'єю з країни.

У квітні Галкін опублікував відеозвернення, в якому вперше згадав злочини Росії – вибухи в Одесі, звірства у Бучі, малайзійський "Боїнг".