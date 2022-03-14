"За мамині сльози, за кожну дитину": не пропустіть несамовитий і мотивуючий вірш Ніни Матвієнко

Вірш артистки - до сліз, але дуже мотивує / Фото: instagram.com/tonya_matvienko
Йде 19-й день воєнного вторгнення Росії в Україну. Хоч як би зараз не було важко українцям, наша нація ніколи не здасться. У цей тяжкий момент у нашій історії допомагають нам триматися наші захисники, а також мотивуючі новини від публічних людей. Сьогодні у всіх на вустах несамовитий вірш від Ніни Матвієнко.
Відео опублікувала донька народної артистки – Тоня Матвієнко. Наступний ролик неможливо дивитися без сліз, але водночас він дуже надихає і мотивує.
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Вірш від Ніни Матвієнко також дуже сподобався і зірковим колегам, і просто підписникам.
Ми віримо, що все буде гаразд. І невдовзі ми всі зможемо обійняти своїх рідних та разом святкувати перемогу.
Нагадаємо, Armin van Buuren та інші зірки дали благодійний концерт на підтримку України .
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