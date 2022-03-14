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З українським прапором на плечах: Armin van Buuren та інші зірки дали благодійний концерт на підтримку України

Ірина Майстренко Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні
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14 березня, 11:43
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Світові зірки демонструють єдність у питаннях підтримки України
Армін ван Бюрен влаштував благодійний концерт в Бухаресті
Армін ван Бюрен влаштував благодійний концерт в Бухаресті / Фото: Facebook SAGA Festival

Весь цивілізований світ об'єднується навколо підтримки України, яка 19-й день терпить російське вторгнення. І ми не втомлюємося дякувати всім, хто надає українцям свою підтримку – інформаційну та фінансову. Серед них – всесвітньо відомий діджей Armin van Buuren.

У столиці Румунії Бухаресті 12 березня розпочався музичний фестиваль на підтримку України – "Ми єдині". Хедлайнер заходу Armin van Buuren вийшов на сцену з українським прапором, а на екранах зображувалась наша символіка та національні кольори.

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Armin van Buuren
Armin van Buuren / Фото: Facebook SAGA Festival

Серед учасників також Джамала, Tom Odell та ще понад двадцять місцевих зірок.

Гроші з продажу квитків на благодійний захід будуть спрямовані на підтримку України. До речі, особисто сам Armin van Buuren також відкрив на своєму сайті та в соцмережах збір коштів для нашої країни в цей найпростіший час в історії.

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Світові зірки продовжують підтримувати Україну
Світові зірки продовжують підтримувати Україну / Фото: Facebook SAGA Festival

Ми дуже вдячні Armin van Buuren та іншим світовим знаменитостям, які зараз роблять свій внесок у боротьбу з рашистами.

Гроші з концерту будут передані Україні
Гроші з концерту будут передані Україні / Фото: Facebook SAGA Festival

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Нагадаємо, раніше російський репер Оксімірон анонсував серію. благодійних концертів Russians Against War, прибуток із яких він передасть на потреби українських біженців

Ми впевнені у перемозі. Все буде Україна!

До речі, вся оперативна інформація є у нашому Telegram-каналі. Там ми цілодобово інформуємо вас про події. Залишайтеся на зв'язку!

Ірина Майстренко
Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні

Закінчила факультет німецької мови Київського національного лінгвістичного університету. У журналістиці з 2015 року, а з текстами у різних тематиках працюю понад 12 років. Цікавлюся музикою, кіно, модою, кулінарією, соцмережами та, звичайно, життям та творчими проявами знаменитостей. Працювала випусковим редактором та редактором стрічки новин у виданні HOCHU.ua. До команди "Сьогодні" приєдналася у січні 2022 року.

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Підполковник Літун Андрій - командир 1-го гірсько-штурмового батальйону 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Загинув, захищаючи Батьківщину та прикриваючи побратимів. Ціною свого життя врятував від полону та загибелі більше тисячі українських бійців. За особисту мужність йому присвоєно звання Герой України. Посмертно.

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Старший лейтенант Герус Андрій - бойовий льотчик-ас. Над містом Кропивницький збив ворожий Іл-76, чим не допустив висадку російського десанту з озброєнням. Присвоєно звання Герой України з врученням ордена “Золота Зірка”.
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