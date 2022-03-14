З українським прапором на плечах: Armin van Buuren та інші зірки дали благодійний концерт на підтримку України

Весь цивілізований світ об'єднується навколо підтримки України, яка 19-й день терпить російське вторгнення. І ми не втомлюємося дякувати всім, хто надає українцям свою підтримку – інформаційну та фінансову. Серед них – всесвітньо відомий діджей Armin van Buuren.
У столиці Румунії Бухаресті 12 березня розпочався музичний фестиваль на підтримку України – "Ми єдині". Хедлайнер заходу Armin van Buuren вийшов на сцену з українським прапором, а на екранах зображувалась наша символіка та національні кольори.
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Серед учасників також Джамала, Tom Odell та ще понад двадцять місцевих зірок.
Гроші з продажу квитків на благодійний захід будуть спрямовані на підтримку України. До речі, особисто сам Armin van Buuren також відкрив на своєму сайті та в соцмережах збір коштів для нашої країни в цей найпростіший час в історії.
Ми дуже вдячні Armin van Buuren та іншим світовим знаменитостям, які зараз роблять свій внесок у боротьбу з рашистами.
Нагадаємо, раніше російський репер Оксімірон анонсував серію. благодійних концертів Russians Against War, прибуток із яких він передасть на потреби українських біженців
Ми впевнені у перемозі. Все буде Україна!
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