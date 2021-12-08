Ніна Матвієнко заявила, що готова "виштовхати" сім'ю доньки зі свого будинку: Ютяться в одній кімнаті

Ніна Митрофанівна вважає, що Тоні та Арсену краще жити окремо / Фото: instagram.com/tonya_matvienko

Відоме подружжя Тоня Матвієнко і Арсен Мірзоян зараз проживають зі своїми дітьми та Ніною Митрофанівною в одному будинку. Нещодавно вони повідомили, що придбали окреме житло, але переїхати поки що туди не можуть через проблеми із забудовником.

Я теж хочу поставити це питання, коли ж я дочекаюся свого новосілля. Там така ситуація, це нова будівля, і вона добудовується. Документально квартиру нам ще не віддали, процес виявився дуже затяжним, тому що обіцяли одне, а потім інше. Ми надіємося, щоб усе це взагалі сталося, – каже Тоня у програмі "Зірковий шлях".

Ніна Матвієнко багато років живе разом із сім'єю доньки / Фото: instagram.com/tonya_matvienko

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За словами Арсена, йому та дружині дуже комфортно жити разом із зірковою тещею – завжди є з ким залишити маленьку дочку. Та й самій Матвієнко не так нудно, адже вона багато часу проводить із онукою і від цього душевно омолоджується.

Але Ніна Митрофанівна вважає, що їм все ж таки потрібне окреме сімейне гніздечко.

Я так цього чекаю, ще й виштовхаю їх із великим задоволенням. Тому що мені шкода Тоню та Арсена, адже вони в одній кімнаті туляться, ще й ці костюми. І на кухні всі товчемося, бо нас багато в домі. А так у них все ж таки чотири кімнати будуть, в одній із них зроблять костюмерну, – ділиться артистка.

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