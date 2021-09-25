Новий вихід: Меган Маркл і принц Гаррі відвідали початкову школу в Гарлемі

Меган Маркл і принц Гаррі відвідали початкову школу в Гарлемі / Фото: Getty Images
Напередодні Меган Маркл і принц Гаррі прибули до Нью-Йорку, де зустрілися з мером міста Біллом де Блазі і губернатором штату Кеті Хочул. Іншу частину дня вони провели в початковій школі Гарлему.
Гаррі і Меган поспілкувалися із другокласниками: британський принц сидів з дітьми, поки його дружина читала їм свою книгу "Лавка".
Спочатку я написала цю книгу як вірш для мого чоловіка, коли у нас тільки народився маленький хлопчик, – розповіла Маркл класу. Я ніколи не читала його іншим дітям, крім наших власних дітей. Так що я дуже рада, що тепер можу прочитати це вам.
Пара також приєдналася до ректора шкіл Нью-Йорку Мейш Портер, щоб висвітлити Ініціативу громадських шкіл, яка забезпечує емоційну і соціальну готовність дітей до навчання.
Меган одягла червоний костюм і топ, які доповнила туфлями-човниками. Принц Гаррі обрав світлі брюки і чорну футболку з довгим рукавом.
За інформацією Page Six, подружжя зупинилося в готелі Carlyle. Це місце свого часу любила принцеса Діана. Зупинялися в цьому ж готелі принц Вільям і Кейт Міддлтон під час свого візиту до Нью-Йорку.
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