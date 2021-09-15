Принц Гаррі й Меган Маркл увійшли в топ-100 найвпливовіших людей і потрапили на обкладинку Time

Видання Time оприлюднило свій щорічний список 100 найвпливовіших людей року прямо в день народження принца Гаррі. Герцог Сассекський разом зі своєю дружиною прикрасили обкладинку випуску

Принц Гаррі і Меган Маркл прикрасили обкладинку журналу Time / Фото: Getty Images, Time

Принц Гаррі, який сьогодні відзначає 37-річчя, і його дружина Меган Маркл очолили список "Ікони" в традиційному рейтингу видання Time. На обкладинці нового номера герцоги Сассекський постав в чорному образі, а Меган – у білому, дивлячись в камеру з серйозним виразом обличчя.

Кілька слів про пару написав шеф-кухар Хосе Андрес, з яким Меган і Гаррі співпрацювали в рамках благодійної діяльності. Про це йдеться на сайті Time.

Вони дають голос безмовним через засоби масової інформації. Разом з некомерційними партнерами вони йдуть на ризик, щоб допомогти нужденним громадам, пропонують психологічну підтримку темношкірим жінкам і дівчаткам в США і годують постраждалих від стихійних лих в Індії та країнах Карибського басейну, – написали він.

Реклама

Принц Гаррі і Меган Маркл на обкладинці Time / Фото: Time

Всього видання Time випустило сім обкладинок, на яких крім принца Гаррі та Меган, зображені гімнастка Сімона Байлс, співачки Кейт Вінслет і Біллі Айліш, генеральний директор Світової організації торгівлі Нгозі Оконджо-Івеала, генеральний директор компанії NVIDIA Дженсен Хуанг і письменниця Кеті Пак Хонг.

Кейт Вінслет стала найголовнішою артисткою року, Біллі Айліш – найвпливовішою персоною в категорії "Першопрохідники". Серед найвпливовіших лідерів виявилися Джо Байден і лідер талібів, які захопили владу в Афганістані.

Реклама

Дивіться, як навесні цього року Меган Маркл і принц Гаррі дали скандальне інтерв'ю Опрі Вінфрі:

Інші новини на тему: