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Принц Гаррі й Меган Маркл увійшли в топ-100 найвпливовіших людей і потрапили на обкладинку Time

Даріна Алєксєєва Даріна Алєксєєва Редакторка розділу "Зірки"
15 вересня, 17:31
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Видання Time оприлюднило свій щорічний список 100 найвпливовіших людей року прямо в день народження принца Гаррі. Герцог Сассекський разом зі своєю дружиною прикрасили обкладинку випуску
Принц Гаррі і Меган Маркл прикрасили обкладинку журналу Time
Принц Гаррі і Меган Маркл прикрасили обкладинку журналу Time / Фото: Getty Images, Time

Принц Гаррі, який сьогодні відзначає 37-річчя, і його дружина Меган Маркл очолили список "Ікони" в традиційному рейтингу видання Time. На обкладинці нового номера герцоги Сассекський постав в чорному образі, а Меган – у білому, дивлячись в камеру з серйозним виразом обличчя.

Кілька слів про пару написав шеф-кухар Хосе Андрес, з яким Меган і Гаррі співпрацювали в рамках благодійної діяльності. Про це йдеться на сайті Time.

Вони дають голос безмовним через засоби масової інформації. Разом з некомерційними партнерами вони йдуть на ризик, щоб допомогти нужденним громадам, пропонують психологічну підтримку темношкірим жінкам і дівчаткам в США і годують постраждалих від стихійних лих в Індії та країнах Карибського басейну, – написали він.

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Принц Гаррі і Меган Маркл на обкладинці Time
Принц Гаррі і Меган Маркл на обкладинці Time / Фото: Time

Всього видання Time випустило сім обкладинок, на яких крім принца Гаррі та Меган, зображені гімнастка Сімона Байлс, співачки Кейт Вінслет і Біллі Айліш, генеральний директор Світової організації торгівлі Нгозі Оконджо-Івеала, генеральний директор компанії NVIDIA Дженсен Хуанг і письменниця Кеті Пак Хонг.

Кейт Вінслет стала найголовнішою артисткою року, Біллі Айліш – найвпливовішою персоною в категорії "Першопрохідники". Серед найвпливовіших лідерів виявилися Джо Байден і лідер талібів, які захопили владу в Афганістані.

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Дивіться, як навесні цього року Меган Маркл і принц Гаррі дали скандальне інтерв'ю Опрі Вінфрі:

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Даріна Алєксєєва
Даріна Алєксєєва Редакторка розділу "Зірки"

Автор текстів lifestyle-тематики і сценарист з досвідом роботи понад 5 років. Раніше працювала редактором сайту телеканалу "Україна", сценаристом відомих телевізійних проектів, кількох короткометражних фільмів. На даний момент допомагає читачам бути в курсі всіх головних подій у світі кіно і ТБ, пише про культурні події та розваги.

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