Про що буде третій сезон серіалу "Виклик" і коли чекати прем'єру

Про що буде третій сезон серіалу "Виклик" / Фото: скріншот

Прем'єра серіалу відбулася в 2020 році. А в одному з нових епізодів третього сезону з'являться і кореспонденти "Сьогодні". Кого зіграють в картині і як відбувається знімальний процес – далі в матеріалі.

На знімальному майданчику серіалу "Виклик" з'явилася телеведуча "Україна 24" Олена Цинтила разом з оператором Юрієм Коваленко. Сюди приїхали не за репортажем. Вони – одні з головних героїв епізоду, які будуть грати самих себе.

Телеоператор Юрій Коваленко прокоментував свою роль так:

За сценарієм ми приїжджаємо на одну зйомку, де страйкують люди, але далі відкривається вже інший сюжет – ми допомагаємо людям і рятуємо їх від вибуху.

І для Юрія, і для Олени – це перший досвід роботи в кіно. Тому були і репетиції перед початком зйомок, і роз'яснення від режисера стрічки. Правда, кілька порад дали і самі журналісти кіношникам.

Телеведуча Олена Цинтила сподівається, що ніякої акторської гри не буде:

Те, що ми з Юрою побачили, говоримо: друзі, сценаристи, так люди не спілкуються, бо якщо я скажу оператору, як знімати кіно, то на цьому і завершиться наше спілкування з ним.

Це зйомки вже третього сезону популярного серіалу "Виклик". У ньому з'являться і давно знайомі глядачеві герої і нові. Сценаристи обіцяють захоплюючі любовні лінії.

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Режисер серіалу "Виклик" Олександра Гончарова прокоментувала зйомки так:

Для того, що б глядач переживав, він повинен їх знати, тому в третьому сезоні більше особистих історій – якась любовне лінія, адже у кожного в житті відбуваються такі ситуації.

Глядачів каналу "Україна" очікує 40 нових серій "Виклику". Карколомні сюжетні повороти і, як зазвичай, безліч героїчних вчинків рятувальників.

Зйомки триватимуть до кінця листопада. А от прем'єру очікуємо в наступному році.

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